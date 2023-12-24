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    36 gündür tek bir iz bile yok! Kafkametler'in kayıp mürettebatı hala aranıyor

    Zonguldak'ta geçen ay şiddetli fırtına nedeniyle önce mendireğe çarpıp sonra batan Kafkametler adlı kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatından hala tek bir iz bile yok. 36 gündür devam eden arama çalışmalarından henüz bir sonuç alınamadı.

    36 gündür tek bir iz bile yok! Kafkametler&#039;in kayıp mürettebatı hala aranıyor
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında görevlilerce tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.

    Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), AFAD ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.

    36 gündür tek bir iz bile yok! Kafkametler'in kayıp mürettebatı hala aranıyor

    NENE HATUN DA DEVREDE

    Çalışmalara, her türlü hava şartları ve dünyanın tüm açık denizlerinde görev yapabilecek niteliklere sahip, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün operasyonel gücünü artıran Nene Hatun Gemisi de destek veriyor.

    Denizcilik Genel Müdürlüğü kontrolünde gemi kurtarma enkaz kaldırma şirketi de kayıp mürettebatı arama ve batık geminin enkazını kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

    36 gündür tek bir iz bile yok! Kafkametler'in kayıp mürettebatı hala aranıyor

    Öte yandan aynı tarihte sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm çalışmaları ise elverişsiz hava şartları nedeniyle durduruldu, çalışmaların havanın düzelmesi ile yeniden başlaması bekleniyor.

    36 gündür tek bir iz bile yok! Kafkametler'in kayıp mürettebatı hala aranıyor

    NE OLMUŞTU?

    Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı.

     

    Anadolu Ajansı /  - Güncel
    ZonguldakGemi
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