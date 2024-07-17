Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Güncel Haberleri / Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Bahreyn, Guatemala, Bosna Hersek ve Sırbistan Büyükelçilerini kabul etti. Elçiler Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Erdoğan, daha sonra, Bahreyn Büyükelçisi Marzuk, Guatemala Büyükelçisi Recinos, Bosna Hersek Büyükelçisi Colakovic ve Sırbistan Büyükelçisi Jovanovic ile ayrı ayrı görüştü.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı