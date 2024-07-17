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Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Bahreyn, Guatemala, Bosna Hersek ve Sırbistan Büyükelçilerini kabul etti. Elçiler Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - 1. Resim

Erdoğan, daha sonra, Bahreyn Büyükelçisi Marzuk, Guatemala Büyükelçisi Recinos, Bosna Hersek Büyükelçisi Colakovic ve Sırbistan Büyükelçisi Jovanovic ile ayrı ayrı görüştü.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
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