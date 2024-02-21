Çalışmalar durdurulmuştu! Ali Yerlikaya, maden faciasıyla ilgili son durumu paylaştı

Erzincan'daki maden sahasında gerçekleşen toprak kayması nedeniyle 9 işçimize hala ulaşılamıyor. Bölgedeki arama faaliyetlerinin toprak kayması riskiyle durdurulduğunu hatırlatan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tepedeki toprak akışı aktif, ilk günden beri daha da aktifleşti. Dün bilim insanlarımızı yeniden dinledik, raporumuzu aldık. Her iki tarafta da arama faaliyetlerine ara veriyoruz. Ne zamana kadar? Liç alandaki aktifiskayon stabil haline gelene kadar... Güvenle çalışabilirsiniz denildiği an AFAD tekrar arama çalışmalarına başlayacak." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanda göçük altında kalan 9 işçinin arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MEYDANA GELME SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR"

Bölgeden açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Neden meydana geldiğine dair sebepler araştırılıyor. Tespit edip kamuoyuyla paylaşacağız. Adli soruşturma da sürüyor. 6 kişi tutuklanmıştı. Bu sayı artabilir, buradaki sorumlu kişilere adli organlar gerekli soruşturmaları yapacaklardır. 14 Şubat itibarıyla maden faaliyetleri durdurulmuştu. İncelemeler sürecek." dedi.

YERLİKAYA: ANBEAN TOPRAĞI TAKİP EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise şunları söyledi: "İlk andan itibaren devletimiz seferberlik ruhuyla buraya geldi. Arama kurtarma faaliyetleri

günlerdir sürüyor. Bu büyük bir kaza. Liç alanı dediğimiz alandan her iki tarafa büyük toprak kayması var. 8 milyon metreküp toprak var.

Açık ocağa akan bir kütle var. Canlarımızı burada aradığımızı söylemiştik. Anbean toprağı kontrol ediyoruz, takip ediyoruz. Bilim insanlarından oluşan ekibimiz istişare ediyor.

"GÜVENLİ DENİLDİĞİ AN ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLAYACAK"

3 gün öncesinde mangan sahasındaki alandaki çalışmalara güvenlik gerekçesiyle ara verilmişti. 2 günden beri de diğer alandaki çalışmalara ara vermiştik. Sebebi de şu; AFAD bünyesindeki tüm çalışmalarda arama yapan arkadaşlarımızın güvenliğini önceliklendiriyoruz. Tepedeki toprak akışı aktif, ilk günden beri daha da aktifleşti. Çalışmalarımızı etkiledi. Dün bilim insanlarımızı yeniden dinledik, raporumuzu aldık. Her iki tarafta da arama faaliyetlerine ara veriyoruz. Ne zamana kadar? Liç alandaki aktifiskayon stabil haline gelene kadar... Liç yığın alanının tahliye planları var. Güvenle çalışabilirsiniz denildiği an AFAD tekrar arama çalışmalarına başlayacak."