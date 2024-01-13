Depremzede ailenin şehit acısı... Çadıra Türk bayrakları asıldı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden gelen 9 şehit haberiyle 85 milyonun ocağına ateş düştü. Kahreden haber şehitlerimizin ailelerine bir bir ulaştırılırken en acı kare Kahramanmaraş'tan geldi. Depremde evleri yıkılan Şehit Müslüm Özdemir'in ailesinin kaldığı çadıra Türk bayrağı asıldı.
Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 Mehmetçiğine ağlıyor. Kahreden haberin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı.
Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin ve Sözleşmeli Er Murat Atar'ın ailelerine şehadet haberi verildi.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir
EN ACI KARE KAHRAMANMARAŞ'TAN
Şehadet haberlerinin bir bir ulaştığı baba ocakları Türk bayrakları ile donatıldı, en acı kare ise Kahramanmaraş'tan geldi.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu mahallesindeki depremzede ailesine, baba ocağına acı haber ulaştı. Ailenin evinin 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldığı öğrenildi.
Çocuklarının Müslüm'ün şehadet haberiyle Özdemir çifti gözyaşlarına boğulurken, ailenin yaşadığı çadır bölgesine Türk bayrakları asıldı.
EVLENMEDEN ÖNCE 'EV ALACAĞIM' DEMİŞ
Özdemir ailesinin komşularından Nazire Keskin, acı habere çok üzüldüklerini belirterek, "Şehidimizin komşusuyuz. Annesiyle sürekli konuşurum ben, bugün yine konuştum. Çocuğun hayali 'Evlenmeden önce size bir ev alacağım' demiş. Bekardı, askere gitti, çok terbiyeli bir çocuktu, asil bir çocuktu. Evleri 2 katlıydı, amcaları üst katta oturuyordu, alt katta da bunlar oturuyordu. Depremde de ev gitti. Çadırda yaşıyorlardı" diye konuştu.
IRAK VE SURİYE'NİN KUZEYİNE OPERASYON
15 teröristin etkisiz hale getirildiği saldırının ardından jetler peş peşe havalandı, MSB Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatına yapıldığını duyurdu. Gece boyu devam eden operasyonda 29 terör hedefi imha edildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
PROVAKATİF PAYLAŞIMLARA GÖZALTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehitlere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüphelinin tespit edildiğini açıkladı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi."
Şüphelilerden 53'ünün yurt dışında olduğunun belirlendiğini belirten Yerlikaya, haklarında adli işlem başlatıldığını duyurdu.
Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:
"Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 7 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 4'ü yakalandı. 3 şüphelinin yakalanma çalışması devam etmektedir. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizin Allah ayaklarına taş değdirmesin."
Şehit askerlerimizin kimlikleri şöyle:
Piyade Üsteğmen Gökhan Delen
Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin
Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir
Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur
Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez
Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün
Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu
İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar
İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin
Kaynak: Ajanslar