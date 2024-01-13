Depremzede ailenin şehit acısı... Çadıra Türk bayrakları asıldı

13 Ocak 2024 10:03 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 10:34

Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 Mehmetçiğine ağlıyor. Kahreden haberin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı.

Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin ve Sözleşmeli Er Murat Atar'ın ailelerine şehadet haberi verildi.



Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir

EN ACI KARE KAHRAMANMARAŞ'TAN

Şehadet haberlerinin bir bir ulaştığı baba ocakları Türk bayrakları ile donatıldı, en acı kare ise Kahramanmaraş'tan geldi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu mahallesindeki depremzede ailesine, baba ocağına acı haber ulaştı. Ailenin evinin 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldığı öğrenildi.

Çocuklarının Müslüm'ün şehadet haberiyle Özdemir çifti gözyaşlarına boğulurken, ailenin yaşadığı çadır bölgesine Türk bayrakları asıldı.

EVLENMEDEN ÖNCE 'EV ALACAĞIM' DEMİŞ

Özdemir ailesinin komşularından Nazire Keskin, acı habere çok üzüldüklerini belirterek, "Şehidimizin komşusuyuz. Annesiyle sürekli konuşurum ben, bugün yine konuştum. Çocuğun hayali 'Evlenmeden önce size bir ev alacağım' demiş. Bekardı, askere gitti, çok terbiyeli bir çocuktu, asil bir çocuktu. Evleri 2 katlıydı, amcaları üst katta oturuyordu, alt katta da bunlar oturuyordu. Depremde de ev gitti. Çadırda yaşıyorlardı" diye konuştu.

IRAK VE SURİYE'NİN KUZEYİNE OPERASYON

15 teröristin etkisiz hale getirildiği saldırının ardından jetler peş peşe havalandı, MSB Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatına yapıldığını duyurdu. Gece boyu devam eden operasyonda 29 terör hedefi imha edildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

PROVAKATİF PAYLAŞIMLARA GÖZALTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehitlere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüphelinin tespit edildiğini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi."

Şüphelilerden 53'ünün yurt dışında olduğunun belirlendiğini belirten Yerlikaya, haklarında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 7 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 4'ü yakalandı. 3 şüphelinin yakalanma çalışması devam etmektedir. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizin Allah ayaklarına taş değdirmesin."

Şehit askerlerimizin kimlikleri şöyle:

Piyade Üsteğmen Gökhan Delen

Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin

Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir

Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur

Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu

İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar

İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin