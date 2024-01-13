Şehitlerimizden geriye yürek yakan hikâyeler kaldı

13 Ocak 2024 12:09 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 13:01

Türkiye, dokuz şehidine ağlıyor. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Mehmetçiklerin acı haberi ailelerine ulaştı. Şehitlerimizin evleri ay yıldızlı bayraklarla donatılırken, geriye ise son görüntüleri ve acı hikâyeler kaldı.

"AYNI AİLEDEN İKİNCİ ŞEHİDİMİZ"

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun şehadet haberi, İstanbul Tuzla'da yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi.

Şehit Köroğlu'nun yakın akrabası Ömer Cin, 2008 yılında Şırnak Beytüşşebap'ta çıkan çatışmada kuzeni Talha Köroğlu'nun da şehit düştüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin, milletimizin ve tüm şehit ailelerimizin başı sağ olsun, hepsine sabır diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizim de ciğerimizi yaktı, benim akrabam, dayısı sayılırım. Sözün bittiği yerdeyiz, yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Vatan sağ olsun diyoruz. Allah vatanımızı, birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. 2008 yılında Şırnak Beytüşşebap'ta şehidimizin amcasının oğlu da şehit oldu. Aynı aileden ikinci şehidimiz. Kelimeler boğazımızda düğümleniyor."



Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu

EN BÜYÜK HAYALİ EV ALMAKTI

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in acı haberi ise Kahramanmaraş'taki anne ve babasına ulaştı.

Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin depremzede olduğu öğrenildi. Çadırda kalan aileye acı haber ulaştırılırken, Özdemir'in anne ve babası gözyaşlarına boğuldu. Şehit Özdemir'in en büyük hayalinin evlenmeden ailesine bir ev almak olduğu öğrenildi.



Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir

KENDİSİ UZMAN, AĞABEYİ ASTSUBAY

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın acı haberi Adıyaman'da yaşayan ailesine askeri erkan tarafından verildi. Şehadet haberiyle fenalaşan aileye sağlık ekipleri müdahale etti. Emine Sayın ve Hacı Ali Sayın çiftinin 6 çocuğundan biri olan ve 27 yaşında olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın bekar olduğu ve ağabeyi Murat Sayın'ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın

2021'DE BABASINI TRAFİK KAZASINDA KAYBETMİŞ

İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın acı haberi, Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Bolluk Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı. Bekar olan şehit Murat Atar'ın 8 aylık eğitimin ardından 2 ay önce göreve başladığı bildirildi.

4 kardeş olan şehit Atar'ın babası Vahip Atar'ın, 2021 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.