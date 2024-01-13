Pençe Kilit şehitlerinin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

13 Ocak 2024 12:03 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 12:21

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde eli kanlı PKK'lı teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi sonrası çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. Hain saldırıya misliyle karşılık verildi. Geceden beri havadan düzenlenen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvaları yerle bir edildi ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

KAHRAMANLARIN CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Bölgedeki operasyonlara sabah saatlerinde karadan atış destek vasıtaları dahil olurken Şırnak'ta acı dolu dakikalar yaşandı.

Kahraman 9 askerin Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı’nda yapılan törenle memleketlerine uğurlandı.

23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin ve Sözleşmeli Er Murat Atar'ın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu.

Törende şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.

Şehit olan, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur Niğde’ye, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın Adıyaman’a, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir Kahramanmaraş’a, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez Kahramanmaraş’a, Piyade Üsteğmen Gökhan Delen Aksaray’a, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün Gaziantep’e, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu İstanbul’a, İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin Eskişehir’e ve Sözleşmeli Er Murat Atar Ordu’ya gönderilmek üzere ambulans ile Şerafettin Elçi Havaalanı'na götürüldü.

TÖRENE BAKAN GÜLER KOMUTA KADEMESİ DE KATILDI

Törene; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, kuvvet komutanları, kurum amirleri, STK temsilcileri, asker, polis ve çok sayıda vatandaş katıldı.