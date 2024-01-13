Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Pençe Kilit şehitlerinin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Dün gece Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde terör örgütü PKK'nın alçak saldırısında şehit düşen 9 kahraman askerimizin naaşları Şırnak'ta düzenlenen askeri törenle memleketlerine uğurlandı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde eli kanlı PKK'lı teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi sonrası çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. Hain saldırıya misliyle karşılık verildi. Geceden beri havadan düzenlenen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvaları yerle bir edildi ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

    KAHRAMANLARIN CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

    Bölgedeki operasyonlara sabah saatlerinde karadan atış destek vasıtaları dahil olurken Şırnak'ta acı dolu dakikalar yaşandı.

    Kahraman 9 askerin Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı’nda yapılan törenle memleketlerine uğurlandı.

    23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin ve Sözleşmeli Er Murat Atar'ın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu.

    Törende şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.

    Şehit olan, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur Niğde’ye, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın Adıyaman’a, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir Kahramanmaraş’a, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez Kahramanmaraş’a, Piyade Üsteğmen Gökhan Delen Aksaray’a, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün Gaziantep’e, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu İstanbul’a, İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin Eskişehir’e ve Sözleşmeli Er Murat Atar Ordu’ya gönderilmek üzere ambulans ile Şerafettin Elçi Havaalanı'na götürüldü.

    TÖRENE BAKAN GÜLER KOMUTA KADEMESİ DE KATILDI

    Törene; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, kuvvet komutanları, kurum amirleri, STK temsilcileri, asker, polis ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Pençe Kilit şehitlerinin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ŞehitCenazeŞırnakPKKIrakTerör
    Haberler > Gündem > Pençe Kilit şehitlerinin cenazeleri memleketlerine uğurlandı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Yenikapı'da seferler durdu, Metro İstanbul sebebini açıkladı - GündemYenikapı'da seferler durdu, Metro İstanbul sebebini açıkladıBakan Güler ve komuta kademesi sınır hattında - GündemBakan Güler ve komuta kademesi sınır hattındaUzman isim ilerleyen saatleri işaret etti, İstanbul'a 'organize' yağışlar geliyor - GündemUzman isim ilerleyen saatleri işaret etti, İstanbul'a 'organize' yağışlar geliyor3 gün önce taşındıkları ev genç kız kardeşlerin sonu oldu - Gündem3 gün önce taşındıkları ev genç kız kardeşlerin sonu olduTerör yuvaları havadan ve karadan vuruluyor! Öldürülen terörist sayısı 20'ye yükseldi - GündemTerör yuvaları havadan ve karadan vuruluyor! Öldürülen terörist sayısı 20'ye yükseldiEski MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür hayatını kaybetti - GündemEski MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür hayatını kaybettiPençe Kilit Harekatı Bölgesinde şehit düşen kahramanların kimlik ve memleketleri belli oldu - GündemPençe Kilit Harekatı Bölgesinde şehit düşen kahramanların kimlik ve memleketleri belli oldu32 ilde BTÖ'ye 'Kahramanlar-41' operasyonu, 113 şüpheli gözaltında - Gündem32 ilde BTÖ'ye 'Kahramanlar-41' operasyonu, 113 şüpheli gözaltındaŞehitler üzerinden provokasyona geçit yok, 60 kullanıcı tespit edildi - GündemŞehitler üzerinden provokasyona geçit yok, 60 kullanıcı tespit edildi15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 10 araç birbirine girdi, yaralılar var - Gündem15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 10 araç birbirine girdi, yaralılar var
    Sonraki Haber Yükleniyor...