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    • Enkazdan 160'ıncı saatte kurtarmışlardı: Gölcük Tersanesi Komutanlığı'ndan Aysima'ya bir yıl sonra ziyaret

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    6 Şubat, Deprem, Adıyaman, Msb, Haber

    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    6 Şubat felaketinde Adıyaman'da enkaz altında kalan Aysima, 160'ıncı saatte Gölcük Tersanesi Komutanlığı tarafından kurtarılmıştı. Komutanlık felaketten bir yıl sonra küçük kızı ziyarete gitti. MSB de sosyal medya hesabından ziyaret anına ilişkin görüntüleri paylaşıp, "Aysima kızımızı evinde ziyaret ederek ona hediyeler verdik, kızımızın durumu hakkında akrabalarından bilgi aldık. Daha sonra okulunu ve öğretmenlerini ziyaret ederek olası bir afette neler yapmaları gerektiğine dair onlara bilgi verdik" notunu düştü. 

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkım yaşayan Adıyaman'da enkaz altında kalanlardan biri de 10 yaşındaki Aysima Baltacı'ydı. Küçük kız çöken Miraç Sitesi'nde 160 saat sonra kurtarıldı. 

    Küçük kızı arama kurtarma çalışmalarıyla enkaz çıkaran Gölcük Tersanesi Komutanlığı, afetten bir yıl sonra Aysima'yı ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı, ziyaret anına ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

    MSB'DEN ZİYARET PAYLAŞIMI

    Videoda şu ifadelere yer verildi: 

    6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden sonra Gölcük Tersanesi Komutanlığımızın personeli tarafından Adıyaman’da yapılan arama-kurtarma çalışmaları sırasında depremin 160’ıncı saatinde Aysima kızımızı Miraç Sitesi’nin enkazından sağ olarak çıkarmanın sevincini yaşamıştık.

    Kızımızın sağlık durumunu, ilk andan itibaren yakından takip ederek geçirdiği bu süreçte minik yüreğindeki yaralarının sarılması için kendisine destek olmaya çalıştık.

    Depremlerin seneidevriyesinde Aysima kızımızı evinde ziyaret ederek ona hediyeler verdik, kızımızın durumu hakkında akrabalarından bilgi aldık. Daha sonra okulunu ve öğretmenlerini ziyaret ederek olası bir afette neler yapmaları gerektiğine dair onlara bilgi verdik.

    Evladımızın her zaman yanında olacağımızı belirterek kendisine sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir hayat diliyoruz.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    6 ŞubatDepremAdıyamanMsb
    Haberler > Güncel > Enkazdan 160'ıncı saatte kurtarmışlardı: Gölcük Tersanesi Komutanlığı'ndan Aysima'ya bir yıl sonra ziyaret
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