Eski belediye başkanının koruması kayıp! Hafızasını kaybetmiş

Adıyaman eski Belediye Başkanı Necip Büyükaslan'ın yakın korumalığını yapan Mustafa Yıldız 4 gündür kayıp. Geçmişte hafızasını kaybeden Yıldız için tüm ekipler seferber oldu.

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Cami Mahallesi’nde ikamet eden 60 yaşındaki Mustafa Yıldız'dan, 4 gün önce evden çıkmasının ardından bir daha haber alınamamıştı.

Durum polis ve jandarma ekiplerine bildirildi; ardından hemen arama çalışmalarına başlayan ekipler hala sonuç alamadı. 

Eski Başkan'nın koruması kayıp - 1. Resim

HAFIZASINI KAYBETMİŞTİ

6 çocuk babası olan ve daha önce Adıyaman Belediye Başkanı Necip Büyükaslan’ın yakın korumalığını da yapan Mustafa Yıldız geçmişte yaşadığı trafik kazasında hafızasını kaybetmişti.

AFAD ve jandarma ekipleri Yıldız’ın son görüldüğü Adıyaman- Kahta Karayolunda arama çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde bölge hem havadan hem de karadan taranıyor.

