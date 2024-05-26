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Hatay'da başıboş köpekler öğrencilere saldırdı! Küçük kızlar korkudan yola atladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hatay, Köpek Saldırısı, Sahipsiz Köpekler, Haber

Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

Başıboş köpekler Hatay'ın Dörtyol ilçesinde adeta terör estiriyor. Sokaktan geçen 3 öğrenciye saldıran köpekler, daha sonra motosikletli bir genci hedef aldı. Sahipsiz köpeklerin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sahipsiz köpeklerin okula giden 3 öğrenci ile bir motosiklete saldırması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yeşil Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Demet ve kuzeni Sinem Nur Eser, 24 Mayıs'ta bir arkadaşlarıyla okula giderken Atatürk Caddesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Üzerlerine gelen 2 köpekten yola koşarak kurtulan çocuklar, durumu aileleriyle paylaştı. Aynı köpekler, 25 Mayıs'ta da caddeden geçen bir motosiklete saldırdı.

Hatay'da başıboş köpekler öğrencilere saldırdı! Küçük kızlar korkudan yola atladı - 1. Resim

İki olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Demet Eser'in babası Bedri Eser, köpeklerden korkan çocukların kaçtığı yoldan şans eseri aracın geçmediğini söyledi.

Öğrencilerin olumsuz etkilendiğini belirten Eser, "Belediyemizden, devlet büyüklerimizden bu soruna bir an önce çözüm bulmalarını talep ediyoruz. Çocuklarımız okula tedirginlikle gidecekler. Sahipsiz köpeklerin saldırılarına çare bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

Sinem Nur Eser de olayda korku yaşadıklarını ifade ederek, "Yola atlamamız kazaya neden olabilir, araba çarpabilirdi. Okula giderken o yolu kullanıyoruz ve tedirgin oluyoruz." dedi.

Hatay'da başıboş köpekler öğrencilere saldırdı! Küçük kızlar korkudan yola atladı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
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