Başıboş köpekler uyutulacak mı? AK Parti'den düzenlemeye ilişkin açıklama

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, gündem olan köpek tartışmalarıyla ilgili nihai hedefin çeteleşmiş ve sokakta gezen köpekler olduğunu söyledi. Güler öncelikle kısırlaştırma, sahiplendirme ve barınaklarda beslenme işlemlerinin yapılacağını kuduz riski taşıyan ehlileştirilemeyen köpeklerin ise uyutulacağını aktardı. 15 gün içinde düzenlemenin paylaşılacağını belirten Güler, bütün hayvanların öldürüleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını yineledi.

Son günlerin en çok konuşulan ve tartışılan konusu sokaklardaki köpekler... Probleme çözüm için sunulan 'uyutma' işlemi bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılanırken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Abdullah Güler, katıldığı bir televizyon programında gazeteci Mehmet Acet'in sorularını cevapladı.

Sosyal medyada yapılan, "Köpeklerin hepsi uyutulacak, öldürülecek" algısının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Güler,nihai hedefin çeteleşmiş ve sokakta gezen köpeklerin toplatılarak barınaklarda beslenmesi, kısırlaştırılması ve sonrasında sahiplendirilmesi olduğunu vurguladı.

Güler, kuduz riski taşıyan, insan sağlığını ve canını tehlikeye sokan, ehlileştirilemeyen köpekler için de uyutulma seçeneğinin görüşüldüğünü aktardı.

ÇALIŞMALARI ANLATTI

Önümüzdeki dönemde Meclis’e gelmesi beklenen başıboş köpek sorunu için konuşan Güler, şu açıklamayı yaptı:

Bu bir defa şu anda önemli bir sorun olarak önümüzde duruyor. Yaşanan olayların medyaya yansıması durumunda bu konu hakkında yeni bir çözüm oluşturmamız konusunda beklentiler var. Bu konuda çalışma yapmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın bu konuda talimatları var. Bazı bakanlıklarımızın koordinasyonunda bir çalışma var.

Bununlar beraber bir ciddi çalışma yapılması gerektiğine dair raporlar var. Yakın zamanda İletişim Başkanlığımızın yaptığı bir anket çalışması var. Özellikle bu sahipsiz sokak köpeklerine tedbir alınması gerekiyor. Uluslararası manada Avrupa ülkelerinin nasıl bir önlem aldığına dair çalışmalar yapıyoruz. Bahadır Yenişehirlioğlu bey bir çalışma yapıyor.

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15 GÜN İÇİNDE DÜZENLEME PAYLAŞILACAK

Grup başkanvekillerimiz bu konuda muhalefet partilerine da ziyarette bulunacak. Ortaya çıktığında paylaşacağız. Bunları görüştükten sonra ortaya çıkacak düzenleme ile ilgili çalışma yapacağız. 10-15 gün içerisinde düzenlemeyi paylaşacağız.

Biz ilk kez hayvanları koruma kanununun 2004 yılında çıkardık. Daha sonra bazı değişiklikler oldu. Buradaki hedefimiz mutlaka sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi, barınaklarda korunmasıdır. Herkesi tehdit eden bu hayvanları almak, barınaklarda beslemek ve sahiplendirmek.

En sonunda saldırgan, kuduz tehlikesi taşıyan hayvanları da uyutmak. Bunları aşama aşama desteklenmesi gerekiyor."

"KUDUZ VAKALARINDA ARTIŞ YAŞANDI"

Ancak şu andaki şartlar dahilinde şu an bizim barınaklarımız orman alanlarda yani vahşi alanlara yapıldığı için bu barınaklarda kalmayan, orman alanlarda yaşayan hayvanlarda ciddi bir kuduz tehlikesi oluşmuştur. Bu hayvanların yaşam alanlarını tehlikeye sokuyor. Burada hayvan satışının sıkı denetiminin oluşturulması ve önlem alınamayacak hayvanların uyutulması konusunda çalışma yürütülüyor.

Avrupa’da ABD’de sokakta sürü halinde gezen, insanların canına kasteden köpek göremezsiniz. Bunların toplanması gerekiyor. Sahiplendirme ve kısırlaştırma asıl hedefimiz. 2004’ten itibaren kısırlaştırma ile ilgili ciddi çalışma yapılıyor. Bunları toplayıp kısırlaştırıp doğal ortamlarına geri bıraktık ancak bir sonuç alınmadı. Bunlara daha kesin çözüm bulunmalı. Bunların belli bir aşamadan sonra barınakta da yaşama imkanı kalmıyor. Diğer hayvanlara da saldırıyor.

"BÜTÜN HAYVANLARIN ÖLDÜRÜLECEĞİ İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Bazı köpeklerin mutlaka ve mutlaka uyutulması gerekiyor. Topluca bütün hayvanların öldürüleceği iddiası doğru değil. Özgür Özel’in 100 bin tane köpeğin uyutulacağı iddiası doğru değil. Siz hedeflenen makul sonucu engellemek istiyorsanız bunu ajite edersiniz, abartırsınız. Sokaklarda ölü köpekler olacak gibi iddialar doğru değil.

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Bizim amacımız sokaklarda saldırgan hale gelmiş, çeteleşmiş köpekleri toplayacağız, sahiplendirmeyi destekleyeceğiz, kısırlaştıracağız. Saldırganlaşmış, kuduz riski taşıyan köpekleri, uyutma seçeneğini kullanacağız.

UYUTMA İŞLEMİNİ BELEDİYE YAPACAK

Belediyelerin görevleri önemli. Onların bu konudaki faaliyetleri önemli. Bütün belediyeler barınak noktasındaki hazırlıklarını yapmaları zorunludur. Belediyeler bunları yapmak zorundadır. Merkezi yönetim eliyle yapılacak bir şey değil. Belediyeler bunu yapacak. Uyutma işlemlerini de belediyeler yapacak.

GÖREVİNİ YAPMAYANLARA CEZA

Bazı mesire alanlarında tatil bölgelerinde tekrar sokağa bırakılan köpekler var. Bunlara da idari para cezaları uygulanıyor. 5 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar çıkıyor bu rakam.

CHP’li belediye, AK Partili belediye ayırmaksızın görevini herkes yapacak. Görevini yapmayanlar cezai işleme tabi tutulur.