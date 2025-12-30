TÜİK, kasım ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde işsiz sayısı 54 bin kişi artarken, toplam işsiz sayısı 3 milyon 98 bin oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Trükiye'deki işsiz sayısı kasım ayında arttı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 54 bin kişi artarak 3 milyon 98 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,0 iken kadınlarda %11,8 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI %49,2

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 75 bin kişi artarak 32 milyon 737 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak %49,2 oldu. Bu oran erkeklerde %66,8 iken kadınlarda %31,9 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,8

İşgücü, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 128 bin kişi artarak 35 milyon 834 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak %53,8 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,8 iken kadınlarda %36,2 oldu.

TÜİK rakamları açıkladı! İşte Türkiyedeki işsiz sayısı

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %15,4

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak %15,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %10,6, kadınlarda ise %24,4 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,3 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 42,3 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %29,1

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak %29,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,7 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %20,2 olarak tahmin edildi.

