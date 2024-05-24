Köklü çözüm için tek çare uyutma! AK Parti başıboş köpeklerle ilgili kanun teklifi hazırlıyor

AK Parti içinde farklı fikirler dile getirenler olsa da, ağırlıklı görüş, sahiplenilmeyen başıboş köpeklerin uyutulması yönünde...

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Başıboş köpeklerle ilgili yasa teklifi hazırlıklarını tamamlama aşamasına gelen AK Parti yönetimine kamuoyu desteği artıyor. STK’lar, bilim adamları ve diğer ilgili kurumların katılımı ile gerçekleştirilecek toplantılardan sonra teklif TBMM Başkanlığına sunulacak. Sosyal medyada yapılan anketlerde sahiplenilmeyen başıboş köpeklerin uyutulması önerisine büyük destek veriliyor. AK Parti içinde farklı fikirler dile getirenler olsa da, ağırlıklı görüş, sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulması yönünde...

"İNGİLTERE MODELİ"

Taslak, ‘İngiltere modeli’ olan belediyeler tarafından barınaklara alınan sokak köpeklerinin 30 gün içinde sahiplenilmemesi durumunda acısız bir şekilde uyutulması hedefleniyor. Sahiplenilenler, tekrar sokağa salınmaması için çip takılarak takip edilecek. Köpeği atanlara yaptırım uygulanacak.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank: Ölümle sonuçlanan sayısız vaka, travma yaşayan onca yavrumuz var. Annelerimizin çocuklarını okula göndermeye, yaşlılarımızın sokakta yürümeye endişe ettiği bir düzende sorumluluk bize, bütün siyasetçilere ait. Bu problemin çözümü için Meclis’e gelecek olan uyutma dâhil bütün teklifleri sonuna kadar destekleyeceğim.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu: İlla İngiltere modeli olacak diye ısrarımız yok. Dünyanın her tarafındaki örnekleri inceliyoruz. Önümüzdeki hafta bu konuda muhalefet partileriyle de bir görüşme yapacağız.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya: Başıboş köpekler ya sahiplendirilir ya da uyutulur. Üçüncü yol arayışları maalesef bu problemi çözmeye yetmiyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bir fonun kurulması, kısırlaştırma ve diğer tedbirlerin buradan alınmasına yönelik Meclis’in bir raporu var. ‘Köpekleri doğrudan uyutalım’ derseniz, tutulur yanı olmaz. Uyutma, tedavi edilemeyen ve saldırganlığı engellenemeyen hayvanlar için son çare olmalı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Bizim belediyelerimiz sokakları köpeklerden temizliyor. Hastalıklı veya saldırgan olanların uyutulması için çalışma yürütülüyor. Gelecek olan kanun teklifini de destekliyoruz.