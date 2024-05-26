Sokak köpekleri için kanun teklifi! Öncelik hayvanların sahiplendirilmesi

AK Parti, Milli Eğitim Akademisinin kurulmasına ve sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemelere yönelik iki ayrı kanun teklifi üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıracak.

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül tarafından öğretmenlerle ilgili yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalışma yürütülüyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda değişiklikler öngören teklifte, Millî Eğitim Akademisi kurulması ve atama öncesinde akademide öğretmenlere eğitim verilmesine ilişkin düzenlemeler yer alacak. Ayrıca öğretmenlere şiddette cezaların artırılması da teklifle gündeme gelecek.

ÖNCELİK HAYVANLARIN SAHİPLENDİRİLMESİ

Sahipsiz hayvanlarla ilgili kanun teklifi çalışmalarını da AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu yürütecek. Yenişehirlioğlu, düzenlemelerle ilgili görüşmeler gerçekleştirecek. Tüm paydaşlarla yapılacak görüşmelerin ve değerlendirmelerin ardından sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeler netleştirilerek teklife son şekli verilecek. Teklifte, hayvanların sahiplendirilmesi öncelik olacak.