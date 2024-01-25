İSKİ yeni verileri paylaştı: İstanbul'un barajlarında günbegün umut veren artış

25 Ocak 2024 12:12 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 12:19

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 63.79 oldu.

Türkiye genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım’da yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul’u destekleyen barajların doluluk oranları şöyle: