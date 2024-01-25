Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    İSKİ yeni verileri paylaştı: İstanbul'un barajlarında günbegün umut veren artış

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İklim krizi nedeniyle uzun bir süredir alarm veren İstanbul barajlarında sağanak yağış etkisi hissedilmeye başlandı. Son İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranları yüzde 63.79'a dayandı.

    İSKİ yeni verileri paylaştı: İstanbul&#039;un barajlarında günbegün umut veren artış
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 63.79 oldu.

    Türkiye genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım’da yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

    İSKİ yeni verileri paylaştı: İstanbul'un barajlarında günbegün umut veren artış

    İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul’u destekleyen barajların doluluk oranları şöyle:

    • Ömerli Barajı: Yüzde 82.79
    • Papuçdere Barajı: Yüzde 31.07
    • Sazlıdere Barajı: Yüzde 44.87
    • Büyükçekmece Barajı: Yüzde 54.81
    • Alibeyköy Barajı: Yüzde 71.64
    • Terkos Barajı: Yüzde 52.71
    • Kazandere Barajı: Yüzde 58.62
    • Elmalı Barajı: Yüzde 91.54
    • Darlık Barajı: Yüzde 80.12
    • Istrancalar Barajı: Yüzde 72.05

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İSKİBaraj
    Haberler > Güncel > İSKİ yeni verileri paylaştı: İstanbul'un barajlarında günbegün umut veren artış
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bir motosikletli kurye kazası daha! Metrelerce sürüklendi, sürücü aracından bile inmedi - GüncelMetrelerce sürüklendi, sürücü aracından bile inmediDoğu Anadolu beyaza teslim: Yürünecek yol kalmadı - GüncelDoğu Anadolu beyaza teslim: Yürünecek yol kalmadıMeriç Nehri'nde tutulan dev yayın balığı: Tam 2 metre 30 santimetre - GüncelTam 2 metre 30 santimetre! Görenler şaşırıyorMEB’in engelliler için bireysel eğitim desteği tutarı belli oldu - GüncelMEB’in engelliler için bireysel eğitim desteği tutarı belli olduEhliyet sahipleri dikkat! İçişleri Bakanlığı’ndan tarihi uyarı geldi: Bunu yaptırmayan sürücülere 4 bin TL para cezası kesilecek - GüncelEhliyet sahipleri dikkat! İçişleri Bakanlığı’ndan tarihi uyarı geldi: Bunu yaptırmayan sürücülere 4 bin TL para cezası kesilecekKadıköy'de korkutan yangın: 10 katlı binadaki 4 kişi hastaneye kaldırıldı - GüncelKadıköy'de korkutan yangın: 10 katlı binadaki 4 kişi hastaneye kaldırıldıTekirdağ’da 10 kilometrelik kovalamaca kazayla bitti: 'Neden kaçtın?' sorusuna pişkin cevap - GüncelTekirdağ’da 10 kilometrelik kovalamaca kazayla bittiKimlik ve ehliyette yeni dönem! Duyan Nüfus Müdürlüğü'ne akın ediyor: Ücretsiz şekilde halledin, sadece 5 dakika sürüyor - GüncelKimlik ve ehliyette yeni dönem! Duyan Nüfus Müdürlüğü'ne akın ediyor: Ücretsiz şekilde halledin, sadece 5 dakika sürüyorŞehit Gaffar Okkan ve silah arkadaşları anıldı - GüncelŞehit Gaffar Okkan ve silah arkadaşları anıldıKahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine çöktü! Operatör hayatını kaybetti - GüncelAğır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine çöktü
    Sonraki Haber Yükleniyor...