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İSKİ yeni verileri paylaştı: İstanbul'un barajlarında günbegün umut veren artış
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Eda Narin
İklim krizi nedeniyle uzun bir süredir alarm veren İstanbul barajlarında sağanak yağış etkisi hissedilmeye başlandı. Son İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranları yüzde 63.79'a dayandı.
İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 63.79 oldu.
Türkiye genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım’da yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.
İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul’u destekleyen barajların doluluk oranları şöyle:
- Ömerli Barajı: Yüzde 82.79
- Papuçdere Barajı: Yüzde 31.07
- Sazlıdere Barajı: Yüzde 44.87
- Büyükçekmece Barajı: Yüzde 54.81
- Alibeyköy Barajı: Yüzde 71.64
- Terkos Barajı: Yüzde 52.71
- Kazandere Barajı: Yüzde 58.62
- Elmalı Barajı: Yüzde 91.54
- Darlık Barajı: Yüzde 80.12
- Istrancalar Barajı: Yüzde 72.05