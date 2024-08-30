İstanbul Bağcılar'da 5 katlı fabrika cayır cayır yandı!

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Ağustos 2024 05:09 - Güncelleme: 30 Ağustos 2024 05:21 - Güncelleme:

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Bağcılar'da bulunan bir fabrikada gece saatlerinde meydana gelen yangın paniğe sebep oldu. Adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.