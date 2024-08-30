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İstanbul Bağcılar'da 5 katlı fabrika cayır cayır yandı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul Bağcılar&#039;da 5 katlı fabrika cayır cayır yandı!

Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bağcılar'da bulunan bir fabrikada gece saatlerinde meydana gelen yangın paniğe sebep oldu. Adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın saat 00.30 sıralarında, Bağcılar Yavus Selim Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı'nda yer alan 969. Sokak'taki 5 katlı iplik dokuma fabrikasında meydana geldi.

İstanbul Bağcılar'da 5 katlı fabrika cayır cayır yandı! - 1. Resim

Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul Bağcılar'da 5 katlı fabrika cayır cayır yandı! - 2. Resim

YANGIN SIÇARADAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın çevreye sirayet etmeden kontrol altına alınabildi. Yangında şans eseri ölü ve yaralı meydana gelmezken fabrikada maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Çevre ilçe belediyelerinden de su tankerleri destek olarak olay yerine geldi.

İstanbul Bağcılar'da 5 katlı fabrika cayır cayır yandı! - 3. Resim

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası fabrikada çıkan yangın yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri kontrol altına alınan yangına uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri tarafından yangının çıkış nedeni araştırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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