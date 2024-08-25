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Kızılcahamam'dan Bolu'ya sıçrayan yangının feci boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'nın Kızılcahamam ile Bolu'nun Gerede ilçesinde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesinin ardından yangının feci boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Köyü'nde orman yangını meydana gelmişti.

Alevler Bolu sınırını aşarak Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçramıştı.

Yangının başlamasının ardından olay yerlerine yüzlerce alev savaşçısı, itfaiye aracı ve arasözler sevk edildi.

Kızılcahamam'dan Bolu'ya sıçrayan yangının feci boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 1. Resim

Yangına söndürülme çalışmalarına, Orman Genel Müdürlüğü ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerde destek verdi.

Kızılcahamam'dan Bolu'ya sıçrayan yangının feci boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 2. Resim

36 saati aşan yangın, müdahalelerin ardından söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede itfaiye ekipleri de her hangi bir yangının çıkma ihtimaline karşı nöbet tutuyor.

Kızılcahamam'dan Bolu'ya sıçrayan yangının feci boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 3. Resim

"BÖYLE BÜYÜK FELAKET BİR YANGIN GÖRMEDİM"

Demirler Köyünde yaşayan Mustafa Çelik, “Büyük bir felaketimiz oldu. Köyümüzde bir zarar yok canda ve malda. Yayla ve köyümüz yandı. Yaylada evimiz vardı yandı. 85 yaşındayım. Böyle büyük felaket bir yangın görmedim. Bu hepsi Allah'tan. Bu bize bir ibret ve ders. Milletimize geçmiş olsun” dedi.

Kızılcahamam'dan Bolu'ya sıçrayan yangının feci boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - 4. Resim

"İŞÇİLER SÖNDÜREMEYİNCE KAÇMIŞLAR"

Aynı köyde yaşayan Bedir Çoşkun ise açıklamasında, “SEDAŞ'tan geliyor, Sakarya Elektrik Dağıtım şirketinden. Dağlardaki eski direkleri değiştiriyorlar. Oradaki kaynak gibi şeylerden tutuşmuş. İşçiler söndüremeyince kaçmışlar. Her zaman kuzeyden esen rüzgar bu sefer tersine güneyden esti. Hemen AFAD ve itfaiye geldi ama yanaşamadılar dağlara. Bir hilal ay gibi köyü çevreledi” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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