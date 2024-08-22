Ankara'da başlayıp Bolu'ya sıçrayan yangınla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan ve Bolu Gerede'deki ormanlık alana sıçrayan yangında gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kızılcahamam ilçesinde dün otluk alanda başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan yangın yürekleri ağza getirmişti. Yangın nedeniyle, Bolu'da yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelli bireyler olmak üzere onlarca kişi tahliye edildi. Feci yangın ekiplerin müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Ankara Valisi Vasip Şahin yangının insan faktörü nedeniyle çıktığını açıklamıştı. Yangınla ilgili soruşturmada, 1 kişi gözaltına alındı.

KÖYLÜLER TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın nedeniyle dün, Demirler ve Kavacık köylerinde başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelli bireyler olmak üzere 123 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

YANGIN İNSAN KAYNAKLI

Ankara Valisi Vasip Şahin yangının çıkış nedeniyle ilgili yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre yangının temeli insan kaynaklı" dedi.

YANGINI ÇIKARAK CEZA EVİNDE

Sabah saatlerinde söndürülen yangınla ilgili Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye getirilen şüphelinin, soruşturma savcısına ifade vermesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından şüpheli İ.G., "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevinde gönderildi.