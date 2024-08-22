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İstanbul'da yangın paniği! 4 katlı binada gece yarısı yandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da yangın paniği! 4 katlı binada gece yarısı yandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Sarıyer’de gece saatlerinde 4 katlı bir binada yangın çıktı. Bina sakinleri büyük panik yaşarken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesi ile çatıda çıkan yangın, alt katlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, İstinye Mahallesi Havuzlu Bostan Sokağı’nda saat 01.30’da meydana geldi. 4 katlı bir binanın çatısından yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. Paniğe kapılan mahalleli kendini sokağa atarken ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

İstanbul'da yangın paniği! 4 katlı binada gece yarısı yandı - 1. Resim

Olay yerine gelen ekipler alevlere vinç yardımıyla müdahale etti.

İstanbul'da yangın paniği! 4 katlı binada gece yarısı yandı - 2. Resim

Alevler  hızlı müdahale ile söndürülürken ölen ya da yaralanan olmadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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