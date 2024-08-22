Türkiye'de ilk maymun çiçeği karantinası Ankara'da mı uygulandı? Resmi açıklama geldi
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye'de ilk maymun çiçeği (M Çiçeği) karantinasının Ankara'da uygulandığı iddiasıyla ilgili resmi açıklama geldi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, başkentte herhangi bir vaka olmadığını belirtti. Açıklamada, "Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı oluşturmaya yönelik asılsız bilgilerdir" denildi.
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Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi