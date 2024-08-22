Türkiye'de ilk maymun çiçeği karantinası Ankara'da mı uygulandı? Resmi açıklama geldi

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Ağustos 2024 12:02 - Güncelleme: 22 Ağustos 2024 12:04 - Güncelleme:

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Türkiye'de ilk maymun çiçeği (M Çiçeği) karantinasının Ankara'da uygulandığı iddiasıyla ilgili resmi açıklama geldi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, başkentte herhangi bir vaka olmadığını belirtti. Açıklamada, "Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı oluşturmaya yönelik asılsız bilgilerdir" denildi.