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Türkiye'de ilk maymun çiçeği karantinası Ankara'da mı uygulandı? Resmi açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;de ilk maymun çiçeği karantinası Ankara&#039;da mı uygulandı? Resmi açıklama geldi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de ilk maymun çiçeği (M Çiçeği) karantinasının Ankara'da uygulandığı iddiasıyla ilgili resmi açıklama geldi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, başkentte herhangi bir vaka olmadığını belirtti. Açıklamada, "Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı oluşturmaya yönelik asılsız bilgilerdir" denildi.

Ayrıntılar geliyor... 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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