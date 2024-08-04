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Korku dolu anlar! Milletvekili Melih Meriç konuşurken yanına gelip havaya ateş açtı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, fıstıkçıların sorunlarını dile getirirken yanına yaklaşan bir şahıs silahını çekerek havaya ateş etti. "Kimseyi konuşturmam" diyen şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde fıstık fiyatlarına tepki gösteren çiftçiler traktörleriyle konvoy yaptı. Fıstıkçılar sitesine gelen çiftçilere destek vermek için CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç de bölgeye gitti.

Korku dolu anlar! Milletvekili Melih Meriç konuşurken yanına gelip havaya ateş açtı - 1. Resim

"KİMSEYİ KONUŞTURMAM"

Meriç konuşma yaptığı sırada muhtar olduğu iddia edilen bir şahıs "Kimseyi konuşturmam" diyerek havaya ateş etti. Şahıs korumlar tarafından engellenirken, olay yerine gelen polisler silahlı şahsı gözaltına aldı. Konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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