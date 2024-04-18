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Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Arnavutköy'de servis minibüsü ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Bu sabah saatlerinde Bolluca - Boğazköy yolunda servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kazada yaralanan 7 kişi ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle ağır yaralanan Hüseyin Uludağ isimli vatandaş ise hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken kaza nedeniyle Boğazköy - Bolluca yolu uzun süre trafiğe kapalı tutuldu. Araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılmasıyla trafikte normale döndü.

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Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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