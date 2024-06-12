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Muğla’da korkutan deprem! 5 il etkilendi

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 şiddetinde bir deprem oldu. Saat 22.19'da meydana gelen deprem, yerin 44,4 kilometre derinliğinde hissedildi. Depremden Muğla'nın Marmaris ilçesi başta olmak üzere Aydın, Denizli, İzmir ve Manisa illeri de etkilendi. Deprem sonrası vatandaşlar sokaklara akın etti. AFAD, depremin ardından açıklamada bulunarak, "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye ve dünyanın dört bir yanında şiddetli depremler meydana gelmeye devam ediyor. Özellikle Akdeniz ve Ege Denizi'nde yaşanan depremler vatandaşlarda korku ve paniğe yol açıyor. Bu kez de merkez üssü Muğla'nın Marmaris olarak belirlenen bir deprem meydana geldi.

MARMARİS 4,7 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 22.19'da gerçekleşen depremin yerin yerin 44,4 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

5 İL ETKİLENDİ

AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Marmaris ilçesi olduğu belirtilen deprem Aydın, Denizli, İzmir ve Manisa illerinde de hissedildi.

Muğla’da korkutan deprem! 5 il etkilendi - 1. Resim

VATANDAŞLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ!

Marmaris merkezli depremin ardından vatandaşlar sokaklara akın etti. Pek çok vatandaş, evlerinden telaş içerisinde ayrılmak zorunda kaldı. Sokağa çıkan vatandaşların görüntüleri, sosyal medyada yayıldı.

Muğla’da korkutan deprem! 5 il etkilendi - 2. Resim

"GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"

Marmaris açıklarında meydana gelen deprem sonrası AFAD X sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu. Açıklamada, "Akdeniz, Muğla Marmaris açıklarında, saat 22.19’da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

SAHA TARAMALARI DEVAM EDİYOR

AFAD, depremin ardından bir açıklamada daha yaparak, "An itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" değerlendirmesinde bulundu.

Düzenleyen:  - Güncel
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