ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, açıklanan faiz kararının ardından açıklamalarda bulundu. Powell, "Hiç kimsenin beklemediği bir enflasyon verisine sahibimiz. Şu an istediğimiz güven ne yazık ki tesis edilmiş değil. Bu sebeple politika faiz oranlarını azaltma gibi bir güvenimiz yok" dedi.

ABD'de gün içerisinde açıklanan mayıs ayına ilişkin 3,3 olarak açıkladığı enflasyon verilerinin ardından gözler Fed'in açıklayacağı faiz kararına çevrilmişti.

Küresel piyasalar, Fed'in açıklayacağı faiz kararına odaklanmıştı. Beklentiler ise, politika faizinin sabit tutulacağı yönündeydi.

FED KARARI AÇIKLADI

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyona ulaşmayı hedeflediği aktarıldı.

7 TOPLANTIDA KARAR DEĞİŞMEDİ

Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı. Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 7 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı. Banka, politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa gitmişti.

FED BAŞKANI KARARI DEĞERLENDİRDİ

Açıklamada, hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranları için hedef aralığın yüzde yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, açıklanan faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Powell'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

İŞSİZLİK ORANINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

"Enflasyonu yüzde 2'lik hedefimize indirme konusunda kararlıyız. Bugün politika faizini değiştirmeme kararı aldık. Şu anda kısıtlayıcı para politikaları duruşumuzda kararlıyız.

ABD ekonomisinde 2,8'lik bir büyüme var. İşsizlik oranı yüzde 4 oranında. Pandemi'nin öncesinde olan duruma yaklaştık. Önümüzdeki yılın sonunda işsizlik oranının yüzde 4,2 olmasını bekliyoruz.

"ENFLASYONUN ETKİSİ ÇOK FAZLA"

Hiç kimsenin beklemediği bir enflasyon verisine sahibiz. Mayıs ayı enflasyonu yüzde 3,3'e vardı. Enflasyon beklentilerimiz geçtiğimiz yıllara kıyasla biraz daha yüksek kaldı. Yine de uzun vadede yavaşladığını söylemek mümkün.

Yüksek enflasyonun çok büyük zorlukları var. Özellikle elzem gıda, konaklama ve ulaştırma gibi gerekli olan harcamalarda zorluk yaşayan düşük gelirli hanelerde enflasyonun etkisi çok daha fazla.

"POWELL'DAN "GÜVENİMİZ YOK SÖZLERİ

Federal fon oranlarında gerçekten kendimize güven kazanana kadar, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'lik hedefe ilerlediğinden emin olana kadar faiz kararında bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz.

Şu an istediğimiz güven ne yazık ki tesis edilmiş değil. Bu sebeple politika faiz oranlarını azaltma gibi bir güvenimiz yok."