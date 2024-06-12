Fed'in faiz kararı sonrası gözler piyasalarda! Dolar, euro, altın ve Bitcoin'de son durum

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu, gözler piyasalara çevrildi. İşte Fed kararı sonrası dolar, euro, altın ve Bitcoin'deki son durum...

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Bu kararın ardından dolar, euro, altın ve Bitcoin tarafında fiyat değişiklikleri görüldü.

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ABD enflasyon verisinin düşük gelmesi altın ve kripto para tarafında sınırlı yükselişlere neden olsa da faizin sabit tutulması ve yüzde 2 enflasyon hedefine sadık kalınması nedeniyle küresel piyasaların odaklandığı kararın ardından piyasa fiyatlarında değişiklik yaşandı.

PİYASALARDA SON DURUM

◾ Dolar faiz kararından önce 32.2775 liradan işlem görürken kararın ardından 32.2627 liradan alıcı buluyor.

◾ Euro faiz kararı öncesi 35.0247 lirayken şu an ise 34.9932 liradan işlemde.

◾ Sterlin faiz kararından önce 41.4325 lirayken şu sıralar 41.4432 liradan işlem geçiyor.

◾ Ons altın faiz kararı öncesinde 2.334 dolarken şu anda 2.330 liradan işlem görüyor. Gram altın ise faiz kararı öncesinde 2.420 lirayken şu sıralar 2418 liradan alıcı buluyor.

◾ Bitcoin faiz kararından önce 69.833 dolarken faiz kararı sonrası 69.430 dolara geriledi.