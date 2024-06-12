ABD enflasyonu açıklandı, altın yükselişe geçti

Stabil fiyatla nereye kadar? Dolarda gözler faiz ve KKM’de! İşte son fiyatlar…

Stabil fiyatla nereye kadar? Dolarda gözler faiz ve KKM’de! İşte son fiyatlar…

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 ile beklentilerin altında arttı. Verinin açıklanmasının ardından altın yükselişe geçti. İşte piyasada son durum...

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ABD'de enflasyon mayıs ayında aylık bazda değişim göstermedi. Yıllık bazda ise beklentinin altında kaldı.

ABD'DE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 3,3

ABD'de yıllık enflasyon ise yüzde 3,3 olarak açıklandı. Beklenti ise yüzde 3,4 seviyesindeydi. Aylık enflasyonun ise yüzde 0,1 artması öngörülüyordu.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,4 olarak geldi. Analistler çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,5 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 2,0 azalırken, yıllık yüzde 3,7 arttı; gıda fiyatları aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,1 arttı.

İlgili Haberler Akaryakıta bayram öncesi büyük zam! Motorinin fiyatı bu gece değişecek

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından altın yükselişe geçti. Veri öncesi 2.410 lira seviyesinde bulunan altının gram fiyatı, veriyle birlikte 2.429 liraya kadar yükseldi. Ons altın ise 2.323 dolardan 2.336 dolara çıktı.

GÖZLER FED'DE

Enflasyon verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizi kararını nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Fed, faiz kararını saat 21.00'de açıklayacak. Fed'in faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, Başkan Jerome Powell'ın ekonomik gidişata ilişkin açıklamaları yakından izlenecek.

Yatırımcılar, bu yıl için tahminlerde hala üç faiz indirimi olup olmadığına odaklanacak. Uzmanlar, Fed'in yıl sonuna kadar en fazla iki faiz indirimine gideceğini öngörüyor. Eylül ayının faiz indirimi için erken olabileceği de tartışılmaya başlandı.