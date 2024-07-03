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Plajda laf atma kavgası! Dakikalarca birbirlerini bıçakladılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Plajda laf atma kavgası! Dakikalarca birbirlerini bıçakladılar
Kuşadası, Bıçaklı Kavga, Haber

Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde laf atma meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 şahıs bıçakla birbirine saldırdı. Vatandaşlar ayırmaya çalıştığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kuşadası'ndaki Marina Plajı’nda dün saat 19.00 sıralarında İbrahim G. ile plajda bulunan Ercan T. ve ailesi arasında iddiaya göre laf atma meselesinden tartışma çıktı.

BİRBİRLERİNİ BIÇAKLADILAR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tartışmada Ercan T., İbrahim G.’yi bıçakla yaraladı. Bir süre sonra bıçağı elinden alan İbrahim G. aynı bıçakla bu sefer Ercan T.'yi defalarca bıçakladı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin masa ve sandalye ile ikiliyi ayırmaya çalıştığı bıçaklı kavgada Ercan T. ağır olmak üzere, İbrahim G. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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