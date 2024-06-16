Sahibinden kaçan hayvan çatıya çıktı! Düştüğü anlar korkunç

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde kurbanlık büyükbaş hayvan, sahibinin elinden kaçarak çatıya çıktı. Hayvan büyük uğraşlar sonucunda yakalanırken, o anlar kameralara yansıdı.

Kadınhanı ilçesi Hacı Mehmetli Mahallesi'nde sabah saatlerinde kurbanlığını ahırdan çıkartan Ömer Taykaya, büyükbaş hayvanı elinden kaçırdı. Yakınlarından yardım isteyen Ömer Taykaya'nın büyükbaş hayvanı bu sefer evin çatısına çıktı.

ÇATIDAN AŞAĞI ATLADI

Bir süre sahibine direnen hayvan daha sonra kerpiç evin çatısından aşağıya atladı. Yeniden kaçmaya çalışan hayvan güçlükle sakinleştirilerek yakalandı. Kurbanlık hayvanı yakalama çalışmaları ve hayvanın çatıya çıkma anı başka bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

ANBEAN KAMERADA

Görüntülerde, çatıya çıkan hayvanın burada sahibine bir süre direndikten sonra çatıdan düştüğü, daha sonra tekrar kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandığı görülüyor.