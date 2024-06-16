Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Güncel > Sahibinden kaçan hayvan çatıya çıktı! Düştüğü anlar korkunç

Sahibinden kaçan hayvan çatıya çıktı! Düştüğü anlar korkunç

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde kurbanlık büyükbaş hayvan, sahibinin elinden kaçarak çatıya çıktı. Hayvan büyük uğraşlar sonucunda yakalanırken, o anlar kameralara yansıdı.

Kadınhanı ilçesi Hacı Mehmetli Mahallesi'nde sabah saatlerinde kurbanlığını ahırdan çıkartan Ömer Taykaya, büyükbaş hayvanı elinden kaçırdı. Yakınlarından yardım isteyen Ömer Taykaya'nın büyükbaş hayvanı bu sefer evin çatısına çıktı.

ÇATIDAN AŞAĞI ATLADI

Bir süre sahibine direnen hayvan daha sonra kerpiç evin çatısından aşağıya atladı. Yeniden kaçmaya çalışan hayvan güçlükle sakinleştirilerek yakalandı. Kurbanlık hayvanı yakalama çalışmaları ve hayvanın çatıya çıkma anı başka bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sahibinden kaçan hayvan çatıya çıktı! Düştüğü anlar korkunç - 1. Resim

ANBEAN KAMERADA

Görüntülerde, çatıya çıkan hayvanın burada sahibine bir süre direndikten sonra çatıdan düştüğü, daha sonra tekrar kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandığı görülüyor.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gazze'de son durum... Hamas'tan İsrail'e ağır darbe! Çok sayıda ölü varForbes sıraladı! İşte en çok milyarder mezunu olan üniversiteler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir'de vahşet! 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp 120 yerinden bıçaklandı - Güncel15 yaşındaki Çağla 120 yerinden bıçaklandıCumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris'te kıldı - GüncelErdoğan'dan "küskünlük" mesajıDevlet Bahçeli'nin "Allah bana yeter" yazan yüzüğünü paylaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj mı? Ömer Çelik canlı yayında tek tek anlattı - Güncel"Allah bana yeter" paylaşımı ayrılık mesajı mı?Samsun'da yangın söndürüldükten sonra beton bloğun çökmesiyle 7 itfaiye eri yaralandı - Güncelİtfaiye erleri beton blok altında kaldıTekirdağ'a giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel dolu nedeniyle yolda kaldı - GüncelÖzgür Özel yolda kaldıMilas'ta 48 hektar alan küle döndü - GüncelMuğla alev alev yanıyor! Evler boşaltılmaya başlandı
Sonraki Haber Yükleniyor...