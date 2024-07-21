Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Güncel > Taksim'deki hırsızlardan zincirleme cep telefonu kapkaçı! Hırsızların görüntüleri ortaya çıktı

Taksim'deki hırsızlardan zincirleme cep telefonu kapkaçı! Hırsızların görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Taksim&#039;deki hırsızlardan zincirleme cep telefonu kapkaçı! Hırsızların görüntüleri ortaya çıktı

Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'u merkezi Taksim'de motosikletli iki kapkaççı, 2 günde 4'ü kadın 6 kişiyi soydu. Şahısların cep telefonlarını kapkaç yapan hırsızlar, emniyet ekiplerinin harekete geçmesiyle kısa sürede yakalandı. Güvenlik kameralarından yansıyan görüntüler 'pes' dedirtti.

Taksim Meydanı ve çevresinde motosikletli iki kapkaççı, 2 gün içerisinde 4’ü kadın 6 kişinin cep telefonunu kapkaç yaptı. Kapkaç anları kameralara yansırken, iki şahıs Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Zincirleme kapkaç yapan 2 şahıs tutuklandı.

Beyoğlu Taksim Meydanı ve çevresinde motosikletli iki şahıs, kaldırımlara çıkarak otobüs durağında bekleyenlerin ve yürüyen vatandaşların yanına yaklaşarak 4’ü kadın 6 kişinin telefonunu kapkaç yaptı. Soğukkanlı şekilde 2 gün içerisinde 6 telefon çalan şahıslar kayıplara karıştı. Kapkaça uğrayan kişilerin şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı.

Taksim'deki hırsızlardan zincirleme cep telefonu kapkaçı! Hırsızların görüntüleri ortaya çıktı - 1. Resim

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ KISKIVRAK YAKALADI

Çalışmalar çerçevesinde mağdurların ifadelerine başvuran ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri adım adım takip etti. Onlarca saatlik görüntü kaydı izleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, kapkaççıların 21 yaşındaki Yasin Y. ve 19 yaşındaki İbrahim Halil B. olduğunu tespit etti.

Devam eden çalışmalarda Yasin Y. Sütlüce Mahallesi’ndeki evinde kıskıvrak yakalandı. İbrahim Halil B. ise Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde bir cadde üzerinde yakalandı.

Taksim'deki hırsızlardan zincirleme cep telefonu kapkaçı! Hırsızların görüntüleri ortaya çıktı - 2. Resim

YAŞI KADAR SUÇ KAYDI ÇIKTI

Gözaltına alınan şahısların emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan kapkaççılardan 21 yaşındaki Yasin Y.‘nin 8 suç kaydı, 19 yaşındaki İbrahim Halil B.’nin yaşı kadar suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Taksim'deki hırsızlardan zincirleme cep telefonu kapkaçı! Hırsızların görüntüleri ortaya çıktı - 3. Resim

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki kapkaççı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan kapkaç anları ise kameralara anbean yansıdı.

Taksim'deki hırsızlardan zincirleme cep telefonu kapkaçı! Hırsızların görüntüleri ortaya çıktı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Engin Akyürek'in acı günü! Aldığı haberle yıkıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sinop'ta feci kaza! Akaryakıt istasyonuna girmek istedi canından oldu, çok sayıda yaralı var - GüncelSinop'ta feci kaza! Akaryakıt istasyonuna girmek istedi canından oldu, çok sayıda yaralı varHafta sonu sıcaklık 40°C'yi aşacak! Meteoroloji uzmanı İstanbulluları 'sakın' diyerek uyardı - GüncelMeteoroloji uzmanı 'sakın' diyerek uyardıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yıldız Sarayı'nın açılışını gerçekleştirdi: Yıldız Sarayı direnişin sembolü - Güncel100 yıl sonra 'direnişin sembolü'nü açtıTerör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist Mehmetçik'e teslim oldu - GüncelPKK'dan kaçan 3 terörist Mehmetçik'e teslim olduTekirdağ'da 15 yaşındaki çocuk kendisiyle dalga geçen arkadaşını bıçakladı - GüncelTekirdağ'da çocuklar arasında vahşet!Akkuyu Nükleer Güç Santrali için uranyumun Nijer'den tedarik edileceği iddiası yalanlandı - GüncelAkkuyu ile ilgili iddia yalanlandı
Sonraki Haber Yükleniyor...