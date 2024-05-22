TBMM'de damacana su yerine şebeke suyu kullanılacak

TBMM'de başlatılan tasarruf adımlarına bir yenisi daha eklendi. Yurt dışı görevlendirmelerindeki sınırlamanın devam edeceği belirtilirken, damacana su yerine şebeke suyunun arıtılarak kullanımına başlandı.

TBMM Başkanlığına yaklaşık 1 yıl önce seçilen Numan Kurtulmuş'un göreve başladıktan sonra talimatını verdiği tasarruf tedbirleri, TBMM Genel Sekreterliğince yeni uygulamalarla etkinleştirilecek.

TBMM'de geçen yıl başlatılan araç dönüşümü uygulamasıyla 20 adet Togg marka elektrikli araç alındı, aynı sayıda benzinli araç sistemden düşürüldü; bu yolla yüzde 66,7 tasarruf elde edildi. Yeni dönemde bütün hizmet araçlarının elektrikli araca dönüştürülmesi çalışması sürüyor.

YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERİNDE SINIRLAMA

Katılımı zorunlu programların dışında yurt dışı görevlendirmelerin sınırlandırılması uygulamasına daha etkili şekilde devam edilecek. Zorunlu olmadıkça yeni personel istihdamına gidilmeyecek.

DAMACANA SUYA VEDA

Meclis'te 1 yıl önce başlatılan tasarruf uygulamaları ile gereksiz su kullanımını önlemek amacıyla kampüs içindeki yeşil alanların sulaması gece yapılıyor. Mutfak ve çay ocaklarında damacana su kullanımının kaldırılmasına da başlandı.

Bunun yerine şebeke suyunun arıtılması yoluyla elde edilen su kullanılmaya başlandı. Bu yöntemin yaygınlaştırılması çalışmaları devam ediyor.