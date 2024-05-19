Tasarruf ve verimlilik çalışmaları kapsamında 2024'te 300 malmüdürlüğü kapanacak

Tasarruf çalışmaları kapsamında çeşitli değişimler yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yeni düzenlemeler hakkında açıklamada bulundu. Vatandaşın gündeminde ise malmüdürlükleri kapanıyor mu, 2024 yılında kapanacak mı gibi sorular yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamanın ardından gelişmeler belirlendi. Şimşek'in açıklamasının ardından malmüdürlüklerinin kapanıp kapanmayacağı merak konusu oldu.

Bakan Şimşek, "Bakanlığıma bağlı malmüdürlüklerinin yeniden yapılandırılması talimatını verdim" diyen Şimşek, "İlk aşamada 100, ikinci aşamada da 200 olmak üzere 300 malmüdürlüğünün kapatılması sağlanacak" sözleriyle müdürlüklerin kapanacağını vatandaşa duyurdu.

Şimşek'in sözleri şöyle oldu:

"Tasarruf tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Genelgesi'yle birlikte Bakanlığıma bağlı malmüdürlüklerinin yeniden yapılandırılması talimatını verdim. İlk aşamada 100, ikinci aşamada da 200 olmak üzere 300 malmüdürlüğünün kapatılması sağlanacak.

Malmüdürlüklerinin yaptığı görevler, bundan böyle hizmet birleştirilmesiyle il merkezlerinden veya belirli kriterlere göre seçilmiş başka bir malmüdürlüğümüz tarafından yerine getirilecek."

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nde yer alan tedbirler;

-Buna göre kamuda yeni araç, bina, mobilya ve demirbaş alımı 3 yıl süreyle durduruluyor.

-Yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getiriliyor.

-Toplu taşıma olan yerlerde personel servisi kaldırılıyor.

-Deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet ile yatırım ödeneklerinde kesintiye gidiliyor.

-Kamuya personel alımına sınırlama getiriliyor.

-Savunma ve güvenlik hizmetleri hariç, kamu kurumları, toplu taşıma olan yerlerde personel servisi hizmetini sonlandıracak.

-Hizmet alımı yoluyla sağlanan personel servisi hizmeti ise sözleşme süresi bitene kadar devam edecek.

-Kamu taşıtları yerli ve elektrikli taşıtlara dönüştürülecek. Bu amaçla mevcut araçların tasfiye edilmesi şartıyla elektrikli taşıt satın alınabilecek.

-Kamu kurumlarının mevcut kiralık araçları, sözleşme süresi bitince izin alınmadan yeniden kiralanmayacak.

-Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait taşıtlar, kamu kurumlarınca izin alınmadan hiçbir şekilde kullanılmayacak.

-Bakanlıklarda en fazla 3 araç makam hizmetlerinde kullanılabilecek.

-Cep telefonu hakkı sadece Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar, yüksek yargı organı başkanları, valiler, belediye başkanları ve üst yöneticilerde olacak.

-Kamu kurumları, faaliyetleriyle doğrudan ilgili tanıtımlar hariç basın yayın organlarına ilan ve reklam veremeyecek.

-Kamu personeli, zorunlu haller dışında fazla mesai ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılamayacak.

-Yıllık ücretli izin süreleri ilgili yıl içinde kullandırılacak. Geçmişte kazanılmış, birikmiş izinler 3 yıl içinde kullandırılacak.

-Memurlara toplu sözleşme gereği yapılacak giyecek yardımı, ayni olarak gerçekleştirilecek. Kıyafet desteği için çek, kupon gibi araçlar kullanılmayacak. Nakdi ödeme yapılmayacak.

-Bilet ücretini memurun kurumunun ödediği uçuşlarda kazanılan miller, kurumlar tarafından kullanılacak.

-Bugün itibarıyla sözleşmesi imzalanmamış tüm mal ve hizmet alımlarıyla yapım ihaleleri gözden geçirilecek. Genelge hükümlerine uygun olmayan ihaleler iptal edilecek.

-Genelgeden önce başlamış iş ve işlemler için 3 ay içinde yeniden izin alınacak.