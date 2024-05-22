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Tasarruf paketindeki 2 madde için iptal davası açıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tasarruf paketindeki 2 madde için iptal davası açıldı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen, geçtiğimiz günlerde açıklanan "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"yle ilgili açıklama yaptı. Sendika, fazla çalışma ücreti ve personele servis hizmeti maddelerinin iptali için dava açtığını duyurdu.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, sendika olarak "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni önemsediklerini ve uygulanmasını istediklerini vurguladı.

"SENDİKAMIZ DAVA AÇTI"

Pakete yönelik itirazlarının gecesini gündüzüne katarak görevini ifa eden kamu görevlilerinin kazanımlarının mali yük görülerek tasarruf paketi kapsamına alınması olduğunu vurgulayan Yazgan, şunları kaydetti:

"Kazanımların gasbedilebileceği düşüncesine hizmet eden bu bakış açısı, kamu görevlilerini tedirgin ediyor. Bu sebeple uygulanacak olan tasarruf paketinin bazı maddelerine şerhimizi koyuyoruz. Toplu sözleşme masasında kazanıma dönüşen ancak 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nde yer alan fazla çalışma ücreti ve personele servis hizmeti maddelerinin iptali için sendikamız dava açtı."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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