Türkiye'den Orta Doğu'da seyahat uyarısı! 4 kent sıralandı

Türkiye, bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından vatandaşları Lübnan konusunda uyardı. Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, ülkenin 4 ayrı vilayetine vatandaşların gitmemeleri tavsiye edildi.

Dışişleri Bakanlığı, bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından, vatandaşları Lübnan'ın Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri konusunda uyardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

4 VİLAYET BİR BİR SIRALANDI

Kıymetli Vatandaşlarımız, Bölgemizdeki son gelişmelerin Lübnan'a yansımaları çerçevesinde, Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri tavsiye olunmaktadır.

Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır. Acil durumlar için Beyrut Büyükelçiliğimize aşağıdaki telefonlardan ulaşılabilmektedir.