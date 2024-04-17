Türkiye'den Orta Doğu'da seyahat uyarısı! 4 kent sıralandı
Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye, bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından vatandaşları Lübnan konusunda uyardı. Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, ülkenin 4 ayrı vilayetine vatandaşların gitmemeleri tavsiye edildi.
Dışişleri Bakanlığı, bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından, vatandaşları Lübnan'ın Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri konusunda uyardı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
4 VİLAYET BİR BİR SIRALANDI
Kıymetli Vatandaşlarımız, Bölgemizdeki son gelişmelerin Lübnan'a yansımaları çerçevesinde, Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri tavsiye olunmaktadır.
Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır. Acil durumlar için Beyrut Büyükelçiliğimize aşağıdaki telefonlardan ulaşılabilmektedir.
Kaynak: Türkiye Gazetesi