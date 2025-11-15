Kaydet

Mersin’in Tarsus ilçesi Altaylılar Mahallesi’ndeki bir sitede, 4’üncü kattaki daireden 1 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalındı. Ev sahibi M.Y., ailesiyle evden çıktığı sabah saatlerinde, akşam eve döndüğünde evinin dağınık olduğunu ve değerli eşyalarının kaybolduğunu fark etti. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı ve sitenin güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, yüzlerini kapatan 1’i çocuk 3 kişinin daireye girip çıkması yer aldı. Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

ERKUT ÇALİKOGLU

Haberle İlgili Daha Fazlası