İhlas Haber Ajansı (İHA) • Tarsus
Çocukla geldiler 1 milyonluk altın hırsızlığı yaptılar! O anlar kamerada
Kaydet
Mersin’in Tarsus ilçesi Altaylılar Mahallesi’ndeki bir sitede, 4’üncü kattaki daireden 1 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalındı. Ev sahibi M.Y., ailesiyle evden çıktığı sabah saatlerinde, akşam eve döndüğünde evinin dağınık olduğunu ve değerli eşyalarının kaybolduğunu fark etti. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı ve sitenin güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, yüzlerini kapatan 1’i çocuk 3 kişinin daireye girip çıkması yer aldı. Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR