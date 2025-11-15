Şırnak’ta gece yarısı çıkan tartışma kanlı bitti. Ömer Kayar, başına aldığı balta darbesiyle öldürüldü. Cinayet zanlısı yapılan operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde 03.30 sularında Ömer Kayar ve R.N. arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Şırnak’ta baltalı dehşet: Gece yarısı tartıştılar, cinayetle bitti

BALTAYLA KAFASINA VURUP KAÇTI

R.N., eline geçirdiği balta ile Ömer Kayar'ın kafasına vurup olay yerinden kaçtı. Devriye gezen polis ekiplerinin anonsu üzerine olay yerine sağlık ve asayiş ekipleri yönlendirildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, Kayar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheli, 400 kişilik özel ekibin titiz çalışması sonucu Cizre ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin, daha önce de bir gece bekçisiyle tartışma yaşadığı ve silahla yaralandığı belirlendi.

MELİN ÖZTÜRK

