Şırnak’ta baltalı dehşet: Gece yarısı tartıştılar, cinayetle bitti
Şırnak’ta gece yarısı çıkan tartışma kanlı bitti. Ömer Kayar, başına aldığı balta darbesiyle öldürüldü. Cinayet zanlısı yapılan operasyonla yakalandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen bir tartışmanın sonucunda Ömer Kayar, R.N. tarafından balta ile kafasına vurularak öldürüldü, şüpheli yakalandı.
- Ömer Kayar ve R.N. arasında bir tartışma sözlü başladı, kavgaya dönüştü.
- R.N. balta ile Kayar'ın kafasına vurdu ve olay yerinden kaçtı.
- Asayiş ekipleri ve sağlık personelleri olay yerine sevk edildi.
- Ömer Kayar olay yerinde hayatını kaybetti.
- Şüpheli R.N., Cizre ilçesinde yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde 03.30 sularında Ömer Kayar ve R.N. arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
BALTAYLA KAFASINA VURUP KAÇTI
R.N., eline geçirdiği balta ile Ömer Kayar'ın kafasına vurup olay yerinden kaçtı. Devriye gezen polis ekiplerinin anonsu üzerine olay yerine sağlık ve asayiş ekipleri yönlendirildi.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, Kayar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Şüpheli, 400 kişilik özel ekibin titiz çalışması sonucu Cizre ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin, daha önce de bir gece bekçisiyle tartışma yaşadığı ve silahla yaralandığı belirlendi.
