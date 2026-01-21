ABD havacılık tarihine geçen skandal ortaya çıktı. Eski bir uçuş görevlisi, pilot kılığına girip yıllarca yüzlerce uçağa bedava bindi.

ABD’de eski bir uçuş görevlisinin, sahte personel kimliğiyle kendini pilot gibi tanıtarak yıllar boyunca ücretsiz uçuş yaptığı tespit edildi.

0Skandalın merkezindeki isim 33 yaşındaki Dallas Pokornik oldu.

SAHTE KİMLİKLE PİLOT KILIĞINA GİRDİ

Kanada merkezli bir hava yolu şirketinde 2017-2019 yılları arasında uçuş görevlisi olarak çalışan Pokornik’in, bu dönemin ardından sahte personel kimliğiyle havayolu sistemlerini kullandığı belirlendi.

Pokornik’in yaklaşık 4 yıl boyunca yüzlerce uçuşu hiçbir ücret ödemeden gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

KOKPİTE GİRMEK İSTEDİ, GERÇEK PİLOT GİBİ DAVRANDI

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Pokornik, pilot olmadığı ve hiçbir uçuş lisansına sahip bulunmadığı halde bazı seferlerde uçağı kontrol eden pilotun bulunduğu kokpite oturmak için talepte bulundu.

Taleplerin bir kısmının kabul edilmesi, skandalın boyutunu daha da büyüttü.

PANAMA’DA YAKALANDI, ABD’YE GETİRİLDİ

Hakkında Ekim 2025’te dolandırıcılık suçlamasıyla dava açılan Pokornik, Panama’da yakalandıktan sonra ABD’ye iade edildi. Yetkililer, uzun süre fark edilmeyen bu sistematik dolandırıcılığın havacılık güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.

20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Mahkeme, Dallas Pokornik’in tutuklu yargılanmasına karar verdi. Pokornik’in suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezası ya da 250 bin dolara kadar para cezası ile karşı karşıya kalacağı bildirildi.

“Sıkıysa Yakala” filmini hatırlattı

Ortaya çıkan dolandırıcılık yöntemi, sinema tarihinin en bilinen hikayelerinden biri olan “Sıkıysa Yakala” filmini akıllara getirdi. Steven Spielberg imzalı, Leonardo DiCaprio’nun başrolünde yer aldığı filmde, DiCaprio savcı, doktor, pilot ve borsacı kılığına girerek insanları dolandıran bir karakteri canlandırıyordu. ABD’de yaşanan bu olayda da sahte kimlik, rol değiştirme ve uzun süre yakalanmama detayı dikkat çekti.

