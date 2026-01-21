AJet'ten yurt içi uçuşlara özel yeni bir indirim kampanyası geldi. 150 bin koltukla sınırlı olan kampanya kapsamında biletler 849 liradan satışa sunuldu.

AJet, yurt içi seyahat planlarını erken yapan yolcuları için indirimli bilet kampanyası başlattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilkbaharı kapsayan kampanya ile 150 bin koltuk, vergiler dahil sadece 849 liradan satışa sunuldu.

BİLETLER YARIN GÜN SONUNA KADAR SATIŞTA

Erken rezervasyon kampanyasında indirimli biletler, bugün saat 10.00'dan yarın 23.59'a kadar alınabilecek. İndirimli biletler, 7 Nisan-21 Mayıs'ta tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

Tek yön direkt uçuşlarda geçerli indirimli biletler, sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulamasında alınabilecek

