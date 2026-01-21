Yeni yıl ABD’nin Venezuela ve Grönland hamleleri ile başladı. Jeopolitik tansiyonda yaşanan artışla birlikte 2026’nın ilk 3 haftasında altın fiyatı yaklaşık %12 yükselerek 4.800 doları aştı ve 5.000 bin dolar koşusunu hızlandırdı. Troy Kıymetli Maden tarafından paylaşılan raporda, ekonomik göstergelerden çok jeopolitik risklerin belirleyici olduğuna dikkat çekilerek, ons bazında bu yıl 5.500 doların görülebileceği tahmin edildi.

2025’te jeopolitik riskler, ticaret savaşları, ABD dolarının değer kaybetmesi ve FED’in yeniden faiz indirimi döngüsüne başlamasından destek bulan ons altın; 2026’nın ilk ayında da özellikle jeopolitik tansiyondaki artıştan destek bularak yeni rekorlara koştu.

3 HAFTADA %12 PRİM

ABD’nin Grönland konusundaki yaklaşımı ve bu konuda AB ile karşı karşıya gelmesi, piyasalarda güvenli liman talebinin de hızla artmasına sebep oluyor. Ons altın fiyatı 21 Ocak 2025’te ilk işlemlerde 4.845 dolar ile yeni zirve seviyeyi test etti. Böylece sarı metalde sadece 2026’nın ilk 3 haftasında yaşanan yükseliş, %12’ye yaklaştı.

2026 HEDEFLERİ İLK AYDAN…

Altındaki bu yükseliş, dünyanın önde gelen finans kuruluşlarının 2026 yılı için öngördükleri hedef fiyat seviyelerinin de daha ilk aydan aşılmasını ya da bu hedeflere oldukça yaklaşılmasını da beraberinde getirdi.

Öte yandan jeopolitik tansiyonda öngörülemeyen yükselişler yaşanmasıyla birlikte, hedef fiyatlar da daha yüksek seviyelere çekilmeye başlandı.

ONS ALTIN İÇİN YENİ HEDEF

Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş. tarafından paylaşılan "Kıymetli Madenler 2026 Yılı Beklentileri" raporunda, 2026’da altın fiyatlarında yeni rekorlar beklentisi dile getirildi.

Son yıllarda ekonomik göstergelerden daha çok politik ve jeopolitik risklerin kıymetli maden fiyatları üzerinde belirleyici olduğuna dikkat çekilen raporda; altın fiyatlarının ons bazında bu yıl 5.500 doları görebileceği tahmini öne çıkarıldı.

VENEZUELA, GRÖNLAND…

Jeopolitik risklerin arttığı, ticaret ve güvenlik başlıklarının ön plana çıktığı ortamda altın başta olmak üzere kıymetli madenlerin bu yıl da gözde olmaya devam edeceği vurgulanan raporda; ABD'nin Venezuela'ya yönelik hamleleri ve enerji arzına ilişkin doğrudan yönlendirici söylemlerinin yanı sıra Grönland üzerinden yeniden gündeme taşıdığı tartışmaların, riskleri daha sert bir zemine kaydırabileceğine dikkat çekildi.

DİĞER RİSKLER

Merkez bankalarının altın alarak rezerv çeşitlendirme eğilimlerinin devam etmesi, ABD başta olmak üzere para politikalarındaki belirsizlikler, Çin'in daha kapalı ve kontrollü bir modele geçiş eğilimi, ticaret savaşları, yaptırım tehditleri, enerji ve hammadde erişimindeki stratejik hamleler, Rusya-Ukrayna savaşı gibi gelişmelere de dikkat çekilen raporda; 2026’nın, kıymetli metallerde fiyatların ne kadar hızlı yükseldiğinden çok, ulaşılan seviyelerin korunmasının öne çıkacağı bir yıl olabileceği aktarıldı.

