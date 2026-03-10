Vücutta sinsice ilerleyen ‘kronik böbrek hastalığı’ son yıllarda kritik seviyelere ulaştı. Türkiye’de 10 milyon kişinin böbrek hastalığı riski altında olduğu uyarısı yapılırken, her yıl yaklaşık 13 bin yeni hastanın diyaliz sistemine dahil olduğu açıklandı.

Türkiye’de kronik böbrek hastalığının ciddi boyutlara ulaştığını belirten Türkiye Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aydın Türkmen, önemli uyarılar yaptı. Türkmen, Türkiye’de 10 milyon kişinin böbrek hastalığı riski altında olduğunu söyledi.

YÜZDE 16 SEVİYESİNDE ARTIŞ

Türkiye’de kronik böbrek hastalığı görülme sıklığının yüzde 16 seviyesine ulaştığını söyleyen Dr. Aydın Türkmen, hastalığın sinsi ve ilerleyici yapısına dikkat çekti. Türkmen; hastalık, böbrek fonksiyonlarının yüzde 15’in altına düştüğü son evreye ulaştığında hastalar için diyaliz veya organ naklinin hayati seçenekler olduğunu belirtti.

HER YIL 13 BİN YENİ HASTA

Türkiye’de yıllık organ nakli sayısının yaklaşık 3 bin 500 seviyesinde kaldığını ifade eden Türkmen, her yıl yaklaşık 13 bin yeni hastanın diyaliz sistemine dahil olduğunu açıkladı.

BÖBREK HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Böbrek rahatsızlıklarında en çok görülen belirtiler şöyle;

Ayak/göz çevresinde ödem (şişlik),

İdrarda köpüklenme veya renk değişikliği (kan),

Yorgunluk,

Yüksek tansiyon ve bel/yan ağrısı

İdrar miktarında azalma

Mide bulantısı,

Ciltte kaşıntı,

Nefes darlığı

Konsantrasyon bozukluğu

Tedavi Yöntemi Açıklama Hayat Tarzı ve Diyet Değişiklikleri Sağlıklı beslenme (düşük tuz ve protein), düzenli egzersiz, sigarayı bırakma ve kilo kontrolü uygulanır. İlaç Tedavisi Kan basıncını düzenleyici (tansiyon ilaçları), kan şekerini dengeleyici, anemi tedavisi veya kist büyümelerini yavaşlatıcı ilaçlar kullanılır. Diyaliz (Kan Temizleme) Böbrek fonksiyonlarını kısmen üstlenen tedavi yöntemidir. Hemodiyaliz Kanın bir makine ile temizlenmesi; genellikle haftada 3 kez, yaklaşık 4 saat uygulanır. Periton Diyalizi Karın boşluğuna özel bir sıvı verilerek yapılan kan temizleme yöntemidir; evde uygulanabilir. Böbrek Nakli (Transplantasyon) Çalışmayan böbreğin yerine canlı veya kadavradan alınan sağlıklı bir böbreğin nakledilmesi; en kesin tedavi yöntemidir. Elektrolit Dengesinin Sağlanması Vücuttaki potasyum, kalsiyum ve sodyum dengesini sağlamak için uygulanan özel tedavilerdir.

Türkiye Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aydın Türkmen

