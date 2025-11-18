Kaydet

Elazığ'ın merkez Çarşı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 10 kişilik bir grup bir kişiyi sokak ortasında vahşice darp etti. Grubun kovalama sonucu yakaladığı şahsı tekme ve tokatlarla öldüresiye dövdüğü anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kalabalıktan bir kişinin eline geçirdiği duba ile de şahsa vurduğu görüldü. Şiddet uygulayan grup, darpın ardından olay yerinden uzaklaşırken, yerde bir süre hareketsiz kalan şahıs daha sonra kendi imkanlarıyla kalkarak bölgeden ayrıldı. Polis ekipleri, görüntülere yansıyan bu dehşet verici saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

ERKUT ÇALİKOGLU

Haberle İlgili Daha Fazlası