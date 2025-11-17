İhlas Haber Ajansı (İHA) • Sapanca
Otomobil ile çarpışan motosiklet alev topuna döndü!
Özetle
Gündem Videoları 28 dk önce
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gece yarısı meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu motosiklet alev alırken, biri ağır iki kişi yaralandı.
- Sapanca'da otomobil ile motosiklet çarpıştı.
- Çarpışma sonrası motosiklet alev aldı.
- Biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gece yarısı meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet çarpışmanın ardından alev topuna döndü. Biri ağır iki kişi yaralanırken, olay yerine koşan itfaiye ekipleri yanan motosikleti kısa sürede söndürdü. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
