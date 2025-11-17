Özetle Kaydet

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gece yarısı meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet çarpışmanın ardından alev topuna döndü. Biri ağır iki kişi yaralanırken, olay yerine koşan itfaiye ekipleri yanan motosikleti kısa sürede söndürdü. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ERKUT ÇALİKOGLU

