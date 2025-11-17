Kaydet

Kastamonu’nun Cide ilçesinde park halindeki bir araç, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ciddi şekilde zarar gördü. Güvenlik kamerası görüntülerinde köpeklerin tampon ve plastik aksamları ısırarak parçaladığı anlar net bir şekilde görülürken, araç sahibi Melihcan Kaçar bunun son 3 ay içinde ikinci kez yaşandığını söyledi. Toplam zararının 25 bin TL’yi aştığını belirten Kaçar, çevredeki diğer sürücülerin de benzer mağduriyetler yaşadığını ifade etti. Kaçar, hayvanlara karşı bir düşmanlığı olmadığını ancak olayların sıklaşması nedeniyle bölgeye mutlaka bir çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı.

ERKUT ÇALİKOGLU

