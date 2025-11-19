Kaydet

Batman’da bir vatandaşın manavdan aldığı üzümün içinden çıkan sıra dışı büyüklükteki tek bir tane, hem ev halkını hem de görenleri hayrete düşürdü. Normalde 5–6 gram gelen üzüm tanelerine kıyasla tam 26 gram ağırlığa ulaşan dev tanenin fotoğrafı elden ele dolaşırken, bazıları bunun özel bir cins olabileceğini, bazıları ise doğal bir mutasyonun sonucu olduğunu söyledi. Evde herkesin tartıp incelediği dev tanenin hikayesi kısa sürede mahallede merak konusu haline geldi.

ERKUT ÇALİKOGLU

Haberle İlgili Daha Fazlası