Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli de tutuklanmıştı. Baba Mersinli, saldırıda hayatını kaybeden oğluna müdahale eden Necmettin Bekçi'ye karşı hukuk davası açtı.

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15 Nisan 2026 tarihinde Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulunda; İsa Aras Mersinli'nin babasına ait silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda 9 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetmişti.

SALDIRGAN DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Silah seslerini duyarak okula giren Necmettin Bekçi, saldırgana müdahale ederek etkisiz hale getirirken, İsa Aras Mersinli olay sırasında hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından yürütülen soruşturmada Necmettin Bekçi'nin meşru savunma kapsamında hareket ettiği değerlendirilerek hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

10 kişiyi katleden İsa Aras Mersinlinin tutuklu babasından şaşırtan dava

BABA MERSİNLİ, BEKÇİ'YE DAVA AÇTI

Saldırıya ilişkin Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan tutuklu sanık Uğur Mersinli, bu kez oğlunun ölümü nedeniyle Necmettin Bekçi'ye karşı hukuk davası açtı.

10 kişiyi katleden İsa Aras Mersinlinin tutuklu babasından şaşırtan dava

Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin sunulan dilekçede, Uğur Mersinli'nin avukatı aracılığıyla Necmettin Bekçi'den şimdilik 200 TL talepte bulunduğu görüldü. Dilekçede, dava değerini artırma ve ıslah hakkının saklı tutulduğu belirtildi.

HEM ANNESİ HEM BABASI YARGILANIYOR

Öte yandan okul saldırısına ilişkin açılan ceza davasında Uğur Mersinli, 10 kişinin ölümüne ilişkin muhtemel kastla öldürme ve diğer suçlamalarla yargılanırken, anne Peyman Pınar Mersinli de bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçlamasıyla yargılanıyor.

10 kişiyi katleden İsa Aras Mersinlinin tutuklu babasından şaşırtan dava

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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