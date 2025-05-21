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10 yılda 3,3 milyar TL tasarruf! Doğunun Boğaz Köprüsü: Nissibi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman, Siverek, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı birbirine bağlayan Nissibi Köprüsü'nü, 10 yılda 6 milyon 62 bin aracın kullandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, söz konusu süreçte; akaryakıttan 1,7 milyar TL ve zamandan 1,6 milyar TL olmak üzere toplam 3,3 milyar TL tasarruf sağlandığını belirtti.

"Doğunun Boğaz Köprüsü" olarak anılan Adıyaman, Siverek, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı birbirine bağlayan Nissibi Köprüsü'nün hizmete açılışının 10'uncu yılı sebebiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yazılı açıklama yapıldı.

10 yılda 3,3 milyar TL tasarruf! Doğunun Boğaz Köprüsü: Nissibi - 1. Resim

Nissibi'nin 21 Mayıs 2015 tarihinde vatandaşların hizmetine sunulduğunu hatırlatan Uraloğlu, köprünün Güneydoğu Anadolu kara yolu ulaşım ağı içinde en önemli geçiş noktalarından birini oluşturduğunu vurguladı.

"NİSSİBİ KÖPRÜSÜ'NÜ 6 MİLYON 62 BİN ARAÇ KULLANDI"

Atatürk Barajı'nın su tutmasıyla yıllarca feribot aracılığıyla sağlanan Adıyaman ile Diyarbakır arasındaki ulaşımın, Nissibi Köprüsü sayesinde kesintisiz hale getirildiğine dikkati çeken Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır'ın batı, Adıyaman'ın doğu illerine olan ulaşımını 40 kilometre kısaltan köprü ile seyahat süresi feribota göre yaklaşık 1,5 saat daha kısa sürüyor. Nissibi Köprüsü'nü açıldığı günden bu yana 6 milyon 62 bin araç kullanırken, 10 yıllık süreçte zamandan 1,6 milyar TL, akaryakıttan 1,7 milyar TL olmak üzere toplam 3,3 milyar TL tasarruf sağladık. Çevreye zararlı egzoz emisyonu 99 bin ton azaldı."

10 yılda 3,3 milyar TL tasarruf! Doğunun Boğaz Köprüsü: Nissibi - 2. Resim

UZUNLUĞU 610 METRE, GENİŞLİĞİ 24,5 METRE, KULE YÜKSEKLİĞİ 96 METRE

Köprünün teknik özellikleri hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Adıyaman ve Diyarbakır arasındaki en kısa karayolu ulaşımını sağlayan Nissibi Köprüsü, gergin eğik kablo askılı olarak inşa edildi. Orta açıklığı 400 metre, kenar açıklıkları 105'er metre olmak üzere, toplam 610 metre uzunluğundaki köprü, 24,5 metre genişliğinde, 4 şeritli olup kule yüksekliği ise tam 96 metredir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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