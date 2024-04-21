14 yaşındaki çocuk kullandığı araçla dehşet saçtı! Bir kişi öldü 2 kişi yaralandı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kilis'te 14 yaşındaki bir çocuk kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti, kaldırıma çarptı. Kazada, bir kişi ölürken biri çocuk iki kişi ise yaralandı. Olay yerinden kaçan çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Kilis'te Ekrem Çetin Mahallesi Prof. Haluk Timurtaş Caddesi üzerinde akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.
H.İ.Ö idaresindeki hafif ticari araç direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kaldırımda duran C.H.E.(37), F.H.E. (5) ve Ramadan Şerif’e (63) çarptı.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine 112 ekipleri yönlendirildi. Ekiplerce yapılan ilk müdahalede C.H.E’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Ramadan Şerif’in ise hayatının kaybettiği belirlendi.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kazada olay yerinden kaçan 14 yaşındaki H.İ.Ö. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı