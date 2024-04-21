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14 yaşındaki çocuk kullandığı araçla dehşet saçtı! Bir kişi öldü 2 kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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14 yaşındaki çocuk kullandığı araçla dehşet saçtı! Bir kişi öldü 2 kişi yaralandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

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Kilis'te 14 yaşındaki bir çocuk kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti, kaldırıma çarptı. Kazada, bir kişi ölürken biri çocuk iki kişi ise yaralandı. Olay yerinden kaçan çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 

Kilis'te Ekrem Çetin Mahallesi Prof. Haluk Timurtaş Caddesi üzerinde akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. 

H.İ.Ö idaresindeki hafif ticari araç direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kaldırımda duran C.H.E.(37), F.H.E. (5) ve Ramadan Şerif’e (63) çarptı.

14 yaşındaki çocuk kullandığı araçla dehşet saçtı! Bir kişi öldü 2 kişi yaralandı - 1. Resim

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YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine 112 ekipleri yönlendirildi. Ekiplerce yapılan ilk müdahalede C.H.E’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Ramadan Şerif’in ise hayatının kaybettiği belirlendi.

14 yaşındaki çocuk kullandığı araçla dehşet saçtı! Bir kişi öldü 2 kişi yaralandı - 2. Resim

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OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazada olay yerinden kaçan 14 yaşındaki H.İ.Ö. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

14 yaşındaki çocuk kullandığı araçla dehşet saçtı! Bir kişi öldü 2 kişi yaralandı - 3. Resim

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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