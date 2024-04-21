14 yaşındaki çocuk kullandığı araçla dehşet saçtı! Bir kişi öldü 2 kişi yaralandı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Nisan 2024 18:48 - Güncelleme: 21 Nisan 2024 18:59 - Güncelleme:

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Kilis'te 14 yaşındaki bir çocuk kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti, kaldırıma çarptı. Kazada, bir kişi ölürken biri çocuk iki kişi ise yaralandı. Olay yerinden kaçan çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.