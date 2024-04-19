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İzmir'de aileler çatıştı! 3 çocuk babası adam canından oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İzmir&#039;de aileler çatıştı! 3 çocuk babası adam canından oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de iki aile arasında silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kurşunların isabet ettiği Halil Kızıltepe kaldırıldığı hastanede can verdi. Talihsiz adam geride 3 çocuk bıraktı.

Olay dün akşam saatlerinde Konak ilçesine bağlı 2. Kadriye Mahallesi'nde yaşandı. K.E. (51), oğulları E.E. (33) ve A.E. (30) ile husumetli oldukları Halil Kızıltepe (35) arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Kızıltepe, tabancayla açılan ateş sonucunda yaralandı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumunun ağır olduğu öğrenilen adam İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

KAVGAYA AİLE YAKINLARI DA DAHİL OLDU

Kavgayı gören iki ailenin yakınları arasında arbede çıktı. Olay büyüyünce bölgeye çevik kuvvet ekipleri geldi. Polisler, K.E.'yi gözaltına alırken, olay sonrası kaçan E.E. ve A.E.'nin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

3 ÇOCUK BABASI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede kalbi 3 kez duran ve doktorların müdahalesiyle tekrar hayata döndürülen Halil Kızıltepe, sonrasında hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Kızıltepe’nin ölüm haberini alan yakınları hastanede büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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