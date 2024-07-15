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15 Temmuz gecesi darbe bildirisine karşı verilen talimat: Gerekirse TRT binasını yıkın

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15 Temmuz gecesi darbe bildirisine karşı verilen talimat: Gerekirse TRT binasını yıkın
Fetö, Darbe Girişimi, Haber

Gündem Haberleri

Türkiye'yi işgal etmek isteyen FETÖ terör örgütüne karşı milletin tek yürek olarak tanklara helikopterlere ve silahlara gövdesini siper ettiği 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin üzerinden 8 yıl geçti. İşgalciler, darbe gecesi TRT ekranlarında cebren darbe bildirisi okuttu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Emniyet Genel Müdürünü aradığını ve "gerekirse TRT binasını yıkın" talimatı verdiğini açıkladı.

15 Temmuz Demokrasi Destanı'nın üzerinden 8 yıl geçti. Türk milletinin 21. asırdaki egemenlik mücadelesi olarak kayıtlara geçen 15 Temmuz gecesinde FETÖ'cü teröristler, Mehmetçiğin üniforma ve silahlarını gasp ederek halkın üzerinde kullandı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 251 vatandaşımızın şehit düştüğü 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

15 Temmuz gecesi darbe bildirisine karşı verilen talimat: Gerekirse TRT binasını yıkın - 1. Resim

BOLİVYA'DA DARBEYE KARŞI AYNI YÖNTEM!

"Dünyada bu yöntem örnek oldu ve daha geçenlerde Bolivya'da darbe teşebbüsü oldu ve yine orada da aynı yöntemlerle millet sokağa çağrıldı, görevden almalar oldu ve darbe başarısız oldu. 

15 Temmuz gecesi darbe bildirisine karşı verilen talimat: Gerekirse TRT binasını yıkın - 2. Resim

"GEREKİRSE TRT BİNASINI YIKIN"

15 Temmuz'da TRT'de bildiri okutulunca, TRT gibi kurumların bu darbe teşebbüslerindeki fonksiyonlarını çok iyi bildiğimiz için Emniyet Genel Müdürümüzü arayarak, 'neye mal olursa olsun gerekirse TRT binasını yıkın, altında kalsınlar ama bu darbecileri oradan temizleyin' diye talimat verdim.

15 Temmuz gecesi darbe bildirisine karşı verilen talimat: Gerekirse TRT binasını yıkın - 3. Resim

"MÜCADELE DEVAM EDİYOR"

Benim TRT'ye ilişkin talimatım ulaşınca emniyet birimlerimiz o bildiriyi okutmuş olan 120 askeri alıp TRT'deki, emniyet istihbarat dairesinin bodrum katına getirdiler ve onlardan aldıkları silahlarla da ayrıca tim kurdular kendileri. Bugün bile alt yazı geçiyor '40'a yakın Fetullahçı gözaltına alındı' diyor. Mücadele devam ediyor, bitmiş değil. 

15 Temmuz gecesi darbe bildirisine karşı verilen talimat: Gerekirse TRT binasını yıkın - 4. Resim

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