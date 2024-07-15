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15 Temmuz'da FETÖ'cülere ağır darbe! Onlarca şüpheli yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
15 Temmuz&#039;da FETÖ&#039;cülere ağır darbe! Onlarca şüpheli yakalandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimine kalkışan FETÖ'cülerin durdurulmasının 8. yıldönümünde örgüte peş peşe operasyonlar düzenlendi. 27 işteki operasyonlar 74 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ'ye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" paylaşımıyla son operasyonun detaylarını paylaştı.

15 Temmuz'da FETÖ'cülere ağır darbe! Onlarca şüpheli yakalandı - 1. Resim

15 TEMMUZ'DA FETÖ'YE AĞIR DARBE

27 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür devam eden “KISKAÇ-22 operasyonlarında 74 şüphelinin yakalandığı açıkladı.

Resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, "Örgütün sözde “Adliye Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması, Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı olan “ByLock” kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi." ifadelerine yer verdi.

Operasyonların sonucuna da değinen Bakan Yerlikaya, "Çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ile dijital materyal ele geçirildi." paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verdi.

15 Temmuz'da FETÖ'cülere ağır darbe! Onlarca şüpheli yakalandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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