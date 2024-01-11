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    16 ilde DEAŞ operasyonu düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltında

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kahramanlar-40' operasyonlarında 70 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlarda çok miktarda para, çok sayıda Hawala dekontu, Hawala kayıtlarının tutulduğu defterler ve dijital materyaller ele geçirildi.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor, emniyet güçleri operasyon üzerine operasyon düzenliyor. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Kahramanlar-40' operasyonuna dair bilgi verdi.

    16 ilde terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli şahsın yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, "Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" dedi.

    HAWALA DEKONTLARI ELE GEÇİRİLDİ

    Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde; 9 Ocak günü başlayan ve bugün tamamlanan 'Kahramanlar-40' operasyonları kapsamında;

    Adana’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7  şüpheli şahıs yakalandı.
    Ankara’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 18  şüpheli şahıs yakalandı.
    Bursa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli şahıs yakalandı.
    Çorum’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli şahıs yakalandı.
    Denizli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı.
    Hatay’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli şahıs yakalandı.
    İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheli şahıs yakalandı.
    Kayseri’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı.
    Kırıkkale’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı.
    Kırşehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı.
    Ordu’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli şahıs yakalandı.
    Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli şahıs yakalandı.
    Uşak’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı.
    Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı.
    Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı.
    Erzincan’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli şahıs yakalandı.
     
    Operasyonlarda yapılan aramalarda çok miktarda para, çok sayıda Hawala dekontu, Hawala kayıtlarının tutulduğu defterler ve dijital materyaller ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DeaşOperasyonAli Yerlikaya
    Haberler > Gündem > 16 ilde DEAŞ operasyonu düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltında
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