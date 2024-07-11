19 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu! Yakınları kahroldu
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kayseri'nin Talas ilçesinde 19 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu. Acı haberi alan gencin yakınları kahroldu.
Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Oğulcuklu 1. sokak üzerinde meydana gelen olayda eve gelen yakınları A.E.K.'yi (19) yatağında hareketsiz buldu.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.E.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, acı haberi alan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı