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19 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu! Yakınları kahroldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu! Yakınları kahroldu
Talas, Yenidoğan Mahallesi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'nin Talas ilçesinde 19 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu. Acı haberi alan gencin yakınları kahroldu.

Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Oğulcuklu 1. sokak üzerinde meydana gelen olayda eve gelen yakınları A.E.K.'yi (19) yatağında hareketsiz buldu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.E.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, acı haberi alan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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